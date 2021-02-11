港府上調全年GDP預測至6.5% 消費開支帶動 上季終值上修至7.6％

明報記者 葉翠

政府表示，由於私人消費開支增長由6.5%上調至6.8%，第二季GDP終值由初值的7.5%增長輕微上修至7.6%，而在上一季因貨物出口增長異常迅速帶動而強勁增長下，第二季GDP按季下跌，但跌幅由初值的1%調整至0.9%。對外貿易方面，受惠於主要經濟體的進口需求強勁復蘇，加上區內生產活動暢旺，貨物出口顯著增長20.2%，服務輸出則重拾2.6%的溫和增長，服務輸入的增長則下修至7.6%。

全年GDP預料仍較2018年低2%

考慮到上半年實質GDP的強勁表現，以及消費券計劃帶來的提振作用，政府上調全年實質GDP預測，由原本的3.5%至5.5%，上調至5.5%至6.5%。惟即使經濟增長達到最新預測範圍的上限，今年全年的GDP仍將較2018年的水平低約2%。作為參考，私營機構分析員的最新預測介乎增長5.0%至7.3%，平均約為6.4%。

通脹率預測方面，隨着本地經濟活動持續復蘇和外圍價格壓力加大，基本通脹率在短期內或會進一步上升，但由於本地經濟仍在低於生產容量的水平下運行，整體價格壓力大致受控，因此基本及整體通脹率分別維持在1%及1.6%。

政府經濟顧問歐錫熊表示，環球經濟持續改善，預料外部需求復蘇在下半年繼續支持本港貨物出口，惟升幅或較上半年異常強勁的增長有所放緩，服務輸出同樣會持續增長。

然而，近期更具傳染性的Delta變種病毒在全球多地肆虐，加上中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，將會為本港經濟帶來一定風險。

經濟顧問：消費券推動私人消費

歐又提到，本港疫情由4月下旬開始減退，達到「清零」目標，消費及營商氣氛趨向正面，勞工市場改善，加上消費券計劃的推動，將有助刺激消費氣氛，預料私人消費開支將進一步增長，下半年將處於復蘇的道路之上。他又指出，為達致更全面的經濟復蘇，社會必須致力令疫情持續受控，並實現更廣泛的疫苗接種。