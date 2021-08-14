元朗流業街地收16標書 同區地收標最多

據悉，入標的發展商大多獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）、其士（0025）、遠展（0035）、爪哇（0251）、佳明（1271）、莊士中國（0298）、建灝地產及大鴻輝興業，另旭輝（0884）亦有入標，但未有透露是否獨資競投。

嘉華發展及租務（香港地產）總監尹紫薇表示，地盤形狀不規則，但面積頗大，可作低密度發展，出價反映地皮規限。建灝地產行政經理林綺華則稱，地皮發展有限制，出價未必進取。

最高估值6.29億 最高每呎8000元

中原測量師行執行董事張競達表示，是次元朗地皮入標反應踴躍，亦符合預期。雖然地皮靠近工業區，與港鐵站有一段距離，不屬一線地段，但鄰近山貝河，可享開揚遠景，加上規模細，投資金額小，除龍頭發展商外，亦吸引中小型發展商的青睞。

可建樓面不足8萬呎 料可建112伙

華坊諮詢資深董事梁沛泓指出，地政總署以地盡其用和增加建屋量為由，申請增加地皮地積比率，由0.4倍提高到0.48倍，放寬建築物高度限制至9.9米，預計作分層住宅單位，但考慮地盤的建築密度，相信發展商可以向規劃署補充資料，發展獨立或半獨立屋，以充分利用地盤的面積作私人花園。

資料顯示，上述地皮鄰近山貝涌口村和香港駕駛學院元朗安全駕駛中心，面積約16.37萬方呎，可建樓面面積約7.86萬方呎，地盤建築物高度不可多於3層，預計可興建約112個住宅單位。綜合業界人士估計，地皮估值約4.32億至6.29億元，每方呎樓面地價約5500至8000元。