祥華邨辣稅盤不足3年扣稅後仍賺2倍

此外，沙田溱岸8號亦錄2房新高價成交。中原地產資深分區營業經理陳廸豪表示，溱岸8號1座高層E室，實用面積508方呎，2房間隔，以1140萬元易手，實呎22,441元，成交價屬屋苑同類新高。買家為大圍新盤向隅客，購入作自用。原業主2012年以558萬元購入單位，持貨9年獲利約582萬元或1倍。

寶柏苑洋房7400萬易手

近年罕見二手成交的同區九肚山寶柏苑，亦再錄大額成交。中原地產分區營業經理卜穎芝表示，寶柏苑2期相連獨立屋，實用面積共2716方呎，花園面積約5400方呎，以7400萬元易手，實呎27,246元。原業主2009年以3000萬元購入，帳面獲利約4400萬元或約1.47倍。寶柏苑計及上述成交，今年只錄得2宗成交，再對上更要追溯至2015年6月。

雖然二手屢錄破頂成交，但個別港島半新盤錄零星蝕讓個案。市場消息指鰂魚涌君豪峰低層P室，實用384方呎2房，向西望山景，以800萬元易手，實呎20,833元，屬屋苑本月首宗二手成交。原業主2018年7月以約913.4萬元向發展商一手買入，持貨剛滿3年額印鬆綁，帳面蝕約114萬元或12%。

君豪峰2房800萬沽 業主蝕114萬

此外，沙田居屋愉田苑E座中層6室，實用568方呎，3房間隔，以730萬元已補地價成交，實呎12,852元。原業主2018年7月以710萬元已補價購入，購入滿3年即轉手，獲利20萬元，惟計及釐印費及其他雜費近30萬元，料蝕10萬元離場。