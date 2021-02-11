Wetland Seasons Bay 加推123伙折實均呎破1.4萬

Wetland Seasons Bay 新推123伙屬1房至4房戶，包含8伙特色戶，折實實呎13,083至18,021元；2號價單以價單定價計，市值近10億元。市場消息稱，項目兩日累收約3500票，以已開價368伙計，超額認購8.5倍。

兩日暫收3500票 超額8.5倍

一手市場不乏大額或特色戶成交。樂聲電子（0213）南區大潭道45號，以招標售出2號屋，實用4848方呎另連花園，成交價4.345億元、實呎8.96萬元。屋苑由7幢洋房組成，2019年推出至今累售4幢、套現近18億元，其中7號屋成交價4.78億元、實呎9.93萬元，料為大潭洋房呎價新高。香港小輪（0050）牽頭的屯門青山公路青山灣帝御系列，昨售出2伙特色戶，其中帝御‧星濤2座UG層19室，實用338方呎連花園，成交價618.25萬元、實呎1.82萬元。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，集團旗下大角嘴利奧坊第4期，部署最快今年底推出，提供約600伙；至於利奧坊第1至3期，累售1247伙，總套現額逾72億元。

另新世界（0017）何文田瑧樺，代理消息指項目近日錄約8宗撻大訂個案，發展商擬日內重售有關單位；新世界回應稱，當買家未能在指定時間內完成交易，將按相關買賣合約啟動終止交易程序，並按一手銷售條例要求，公布相關資料，集團亦會安排有興趣人士，參觀示範單位或已落成的現樓單位。