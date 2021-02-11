樓價指數破頂 疫情低位升一成 CCL首升穿191點 分析指移民潮對樓市影響不大

明報記者 陳寶恩

有關數據主要反映上月下旬樓市表現。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL最新報191.34點，按周升0.65%，連升3周共2.38%，打破2019年6月190.48點的紀錄。CCL四大整體指數自2018年5月後再齊創新高，大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）連續兩周破頂。CCL Mass本周報193.57點，按周升0.37%。CCL（中小型單位）報191.21點，按周則升0.4%。不過，黃良昇稱，近3周CCL升幅開始收窄，按周升1.01%、0.7%及0.65%，CCL Mass及CCL（中小型單位）亦有同樣情況，料樓價破頂後走勢有待觀察。至於CCL（大型單位）報191.99點，創歷史新高，按周升1.95%，連升5周共4.1%。

四大整體指數齊破頂 逾3年首見

過去兩年本港社會動盪，去年本地隨全球爆發新冠疫情，但無阻樓價升勢。資深地產分析員林一鳴認為，過去兩年部分有意上車的準買家，因新冠疫情、政治事件、《港區國安法》等因素，以為樓市將下跌而未入市，市場積壓購買力，部分人見樓價始終未跌，最終追價入市，令近月樓市價量均急升。對於近期不少港人移民海外，林一鳴認為，較年輕、約20至30歲人士，收入2萬至3萬元，在港多為租樓。至於約40至50歲人士，其在港月入或達4萬、5萬元，未必願放棄薪金移民；有樓收租的退休人士，即使移民亦未必賣港樓，以維持收入，他認為移民潮對港樓影響甚微。

林一鳴指過去兩年買樓的不少屬香港永久居民，個別是「新香港人」，認為本地購買力足夠支撐樓市，料全年樓價升約5%。

周末二手睇樓量回落8%

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，本港近年樓價升勢，相對海外國家較落後；美國過去兩年大量印鈔，不少地方樓價已升一成至兩成，預期通關後本港樓價升勢將較明顯。

另外，美聯統計，今明兩日周末15個指標屋苑預約睇樓量約529組，較上周同期回落約8.2%。美聯住宅部行政總裁布少明稱，二手市場頻錄破頂，交投呈高位爭持，惟受惠一手市場，料樓市將平穩向好。