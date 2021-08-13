禮頓山2房4328萬破頂 較同類舊紀錄高一成

屋苑2房舊紀錄由1座中層B室於2018年以3900萬元所創下，實用面積924方呎，實呎42,208元，是次成交價比舊紀錄推高428萬元或11%。原業主2009年1900萬元購入，帳面大賺2428萬元或約1.3倍。

維港頌4房6200萬沽 4年賺一成

過去少有二手獲利的北角維港頌亦錄罕見的二手轉讓獲利個案。中原資深區域營業董事陳家鴻表示，維港頌1座低層B室，實用面積1537方呎，4房雙套間隔，享海景，以6200萬元成交，實呎40,338元，買家有見近日股市波動，故套股換樓。陳續稱，撇除發展商提供的優惠後，上址原業主2017年以約5600萬元一手買入，帳面獲利600萬元或約11%。

利基大廈1房實呎1.62萬破頂

此外，樓齡逾40年，鄰近九龍灣淘大花園的上車盤利基大廈亦錄呎價新高個案。美聯首席高級營業經理黃家明表示，利基大廈D座高層05室，實用面積312方呎，1房間隔。原業主叫價520萬元，近日租客遷出後即獲新買家洽購，業主減價12萬元或約2%後，以508萬元易手，實呎16,282元，創屋苑呎價新高。原業主於2010年5月以145萬元購入，帳面獲利約363萬元或約2.5倍。

雲匯額印鬆綁貨 3年連回贈計賺76萬

半新盤大埔白石角雲匯則錄額印鬆綁沽貨離場個案。美聯助理區域經理楊浩然表示，雲匯9座高層5A室，實用面積455方呎，2房間隔，以815萬元易手，實呎17,912元。原業主2018年8月初862萬元一手購入，3年額印鬆綁數天後即獲新買家承接，雖然帳面蝕約47萬元或5%，但扣除購入時發展商提供的回贈及優惠後，料仍獲利約76.15萬元離場。