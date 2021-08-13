義順牛奶3200萬沽佐敦舖 34年升值10倍

現僅餘銅鑼灣店經營

據土地註冊處顯示，原業主為義順牛奶（香港）有限公司，早於1987年以288萬元購入自用，持貨約34年，帳面獲利2912萬元，物業期內升值逾10倍。據悉，義順牛奶在港設4間分店，分別位於太子、油麻地、佐敦及銅鑼灣，前3間已結業，現僅餘銅鑼灣分店。

鄧成波家族洗衣街舖1.95億獲洽

此外，積極沽貨套現的「舖王」鄧成波家族，市場消息稱，該家族持有的旺角洗衣街135A至135B地下4至5號鋪，商舖面積約3076方呎，據悉獲買家以1.95億元洽購，若落實售出，呎價約6.34萬元。目前商舖租予超市，月租約51.75萬元，料買家可享租金回報約3.2厘。鄧氏家2015年8月以1.58億元購入該舖，過去曾以2.48億元放售，若以1.95億元售出，即較過去叫價低5300萬元或21%，而鄧氏家族則可帳面獲利3700萬元，物業6年升值23%。