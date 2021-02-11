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世茂中環中心推虛擬辦公室 月租580元起

【明報專訊】繼中環大地主置地後，內房世茂集團將持有的中環中心76樓全層開設共享工作間，名為The Center Space，佔地2.36萬方呎，提供230個工作枱（包括210張辦公室工作枱及20張流動工作枱），其中虛擬辦公室月租僅1200元，提供電話及郵寄地址，力吸創業人士。

The Center Space銷售及營運總監蔡漪婷表示，項目提供虛擬辦公室、共享工作空間、專屬辦公室、多功能會議場地及貴賓室等，其中虛擬辦公室月租由580元起，提供電話號碼，另郵寄地址月租800元，而月租1200元，則可獲提供電話及郵寄地址。流動工作枱每日租金400元，10日租金2800元。

1200元提供電話號碼郵寄地址

至於私人辦公室，共有逾30個房間，最細由1人房至最大可容納約60人，工作枱計月租8000至1.2萬元，視乎房間景觀、面積及租期長短，租期可由1個月至最長24個月。蔡氏續稱，疫情下不少企業縮減辦公室租用的樓面，轉租服務式辦公室，加上近年有不少創業人士對共享空間有需求，認為前景樂觀。

翻查資料，上述物業由世茂房地產（0813）主席許榮茂聯同金利豐（1031）行政總裁朱李月華等，在2017年以402億元向長實（1113）購入該廈75%業權，以平均呎價3.3萬元計，76樓世茂購入價約7.79億元。

據土地註冊處顯示，上述樓層曾與澳洲共享工作空間品牌Victory Offices簽訂5年租約，租期由2019年5月至2024年5月，月租263萬元，呎價約111元。

澳洲共享工作間提早3年半退租

2019年本港爆發社會事件，市况逆轉，但Victory Offices仍決意在港發展，豪裝物業，並在同年9月開幕。去年本港爆發新冠疫情，商廈市場雪上加霜，Victory Offices營運一年多後，去年12月結業，提前3年半退租。

此外，世茂在港首個獨資住宅項目、九龍延坪道9號1期，正待批預售。世茂集團物業發展部高級經理汪子恩表示，項目共6座、提供336伙，實用面積700至逾3000方呎，間隔由2房連套房至4房連4套房，並以實用面積逾1300方呎3房戶佔多。項目的樓書、示範單位、售樓處等已準備就緒，獲批預售後將隨即推售。

相關字詞﹕延坪道9號 虛擬辦公室 許榮茂 世茂集團

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