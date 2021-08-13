經濟

香港地產

泓碧5號屋2.33億沽 實呎4.5萬馬鞍山新紀錄

【明報專訊】市場聚焦新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay即將開售之際，新界大額一手洋房亦錄成交；由碧桂園（2007）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧，繼去年9月以2.32億元（實呎43,864元）售出6號屋後，新近透過招標，以2.33億元售出5號屋，實呎45,393元，成交價及呎價均創區內新紀錄。

相關洋房實用面積5133方呎，屬屋苑面積最大的洋房，另附3313方呎花園、487方呎平台和833方呎天台，配備私人升降機，屬5房4套房間隔；折合實呎45,393元，成交價與呎價料雙創馬鞍山住宅物業新高。買家可獲贈家具，而成交期為45日，為泓碧本月首宗一手成交。

緹山皓畋共沽2伙套逾1.1億

此外，嘉里（0683）部署推售黃竹坑港島南岸2期揚海，同系豪宅餘貨亦續錄交投，其中九龍半山龍駒道緹山新近錄得本月首宗成交。售出的單位為1座3樓B室，屬3套房間隔，實用面積1699方呎，連雙車位以7732萬元招標售出，實呎4.55萬元。至於同系已屆現樓的何文田新盤皓畋，其中10座9樓A室昨日以3329.4萬元成交，單位實用面積943方呎、屬3房1套房間隔，實呎3.53萬元。上述兩宗新成交，共吸金逾1.1億元。

帝御‧嵐天2房天台特色戶 724萬沽出

至於香港小輪（0050）與帝國集團合作的屯門青山公路青山灣帝御‧嵐天，最新以724.28萬元，售出7座18樓01室，屬實用面積388方呎2房單位，另連272方呎天台特色戶，實呎18,667元。

個別新盤錄撻訂個案，宏安（1243）已屆現樓的油塘曦臺，據成交紀錄冊顯示，上月31日以1491萬元售出的2座5樓B室，屬實用面積700方呎3房戶。買家取消交易撻訂，料遭沒收5%訂金涉約75萬元。

相關字詞﹕皓畋 曦臺 帝御‧嵐天 緹山 泓碧

上 / 下一篇新聞

港鐵中期客運蝕23億 票價優惠料明年停 金澤培：未來3年資本開支500億 逾半涉鐵路保養
港鐵中期客運蝕23億 票價優惠料明年停 金澤培：未來3年資本開支500億 逾半涉鐵路保養
柏傲莊III重建 港鐵冀無礙商場2023年開張
柏傲莊III重建 港鐵冀無礙商場2023年開張
國泰憂港遲通關 恐失海外升降時段
國泰憂港遲通關 恐失海外升降時段
施銘倫：續售太古城車位 轉攻醫療保健
施銘倫：續售太古城車位 轉攻醫療保健
理想汽車掛牌日潛水
理想汽車掛牌日潛水
萬洲「易儲」 萬宏偉獲委副主席 「被廢」長子炮轟戀權 萬隆辭任行政總裁
萬洲「易儲」 萬宏偉獲委副主席 「被廢」長子炮轟戀權 萬隆辭任行政總裁
萬洲上半年純利跌2% 豬業務盈利跌逾七成
萬洲上半年純利跌2% 豬業務盈利跌逾七成
麗展供股反擊 料攤薄億京持股
麗展供股反擊 料攤薄億京持股
蔚來上季虧損收窄 上調交付目標
蔚來上季虧損收窄 上調交付目標
百度上季收入增20% 勝預期
百度上季收入增20% 勝預期
廣東省政府傳出手救恒大
廣東省政府傳出手救恒大
中證監收緊「雪球」產品監管 傳加大檢查
中證監收緊「雪球」產品監管 傳加大檢查
中移動半年多賺6% 增派息 董事長：料年底前完成「回A」程序
中移動半年多賺6% 增派息 董事長：料年底前完成「回A」程序
銀娛呂志和：冀下半年恢復派息
銀娛呂志和：冀下半年恢復派息
傳收緊保險科技監管 眾安急挫一成
傳收緊保險科技監管 眾安急挫一成
軟銀刪「致力投資華企」回應
軟銀刪「致力投資華企」回應
美新法案圖破蘋果壟斷 矛頭直指蘋果iOS安卓系統
美新法案圖破蘋果壟斷 矛頭直指蘋果iOS安卓系統
貝萊德近清倉阿里 次季持股減近九成
貝萊德近清倉阿里 次季持股減近九成
亞馬遜奪政府合約 微軟提出抗議
亞馬遜奪政府合約 微軟提出抗議
張兆聰：國策令電解鋁供求緊張 吼中鋁
張兆聰：國策令電解鋁供求緊張 吼中鋁
葉創成：同仁堂國藥業績對辦 候200天線增持
葉創成：同仁堂國藥業績對辦 候200天線增持
技術取勝：光大環境回試4.7元支持
技術取勝：光大環境回試4.7元支持
盧駿匡：長線投資 股息率逾4厘公用股可吼
盧駿匡：長線投資 股息率逾4厘公用股可吼
劉思明：低殘股轉弱 中集概念多追落後
劉思明：低殘股轉弱 中集概念多追落後
周顯：發財立品 逆取順守
周顯：發財立品 逆取順守
譚新強：香港應否繼續獨立參加奧運？
譚新強：香港應否繼續獨立參加奧運？
湯文亮：話高通脹屬臨時性 耶倫如孔明「借東風」
湯文亮：話高通脹屬臨時性 耶倫如孔明「借東風」
挪威首都樓價低 300萬餘可購500呎
挪威首都樓價低 300萬餘可購500呎
盧楚仁：圓熊出沒 套息交易福音
盧楚仁：圓熊出沒 套息交易福音
Wetland Seasons Bay首日收1800票 超額逾6倍 青衣薈藍6日收1872票超額13倍
Wetland Seasons Bay首日收1800票 超額逾6倍 青衣薈藍6日收1872票超額13倍
世茂中環中心推虛擬辦公室 月租580元起
世茂中環中心推虛擬辦公室 月租580元起
義順牛奶3200萬沽佐敦舖 34年升值10倍
義順牛奶3200萬沽佐敦舖 34年升值10倍
禮頓山2房4328萬破頂 較同類舊紀錄高一成
禮頓山2房4328萬破頂 較同類舊紀錄高一成