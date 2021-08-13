泓碧5號屋2.33億沽 實呎4.5萬馬鞍山新紀錄

相關洋房實用面積5133方呎，屬屋苑面積最大的洋房，另附3313方呎花園、487方呎平台和833方呎天台，配備私人升降機，屬5房4套房間隔；折合實呎45,393元，成交價與呎價料雙創馬鞍山住宅物業新高。買家可獲贈家具，而成交期為45日，為泓碧本月首宗一手成交。

緹山皓畋共沽2伙套逾1.1億

此外，嘉里（0683）部署推售黃竹坑港島南岸2期揚海，同系豪宅餘貨亦續錄交投，其中九龍半山龍駒道緹山新近錄得本月首宗成交。售出的單位為1座3樓B室，屬3套房間隔，實用面積1699方呎，連雙車位以7732萬元招標售出，實呎4.55萬元。至於同系已屆現樓的何文田新盤皓畋，其中10座9樓A室昨日以3329.4萬元成交，單位實用面積943方呎、屬3房1套房間隔，實呎3.53萬元。上述兩宗新成交，共吸金逾1.1億元。

帝御‧嵐天2房天台特色戶 724萬沽出

至於香港小輪（0050）與帝國集團合作的屯門青山公路青山灣帝御‧嵐天，最新以724.28萬元，售出7座18樓01室，屬實用面積388方呎2房單位，另連272方呎天台特色戶，實呎18,667元。

個別新盤錄撻訂個案，宏安（1243）已屆現樓的油塘曦臺，據成交紀錄冊顯示，上月31日以1491萬元售出的2座5樓B室，屬實用面積700方呎3房戶。買家取消交易撻訂，料遭沒收5%訂金涉約75萬元。