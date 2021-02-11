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Wetland Seasons Bay首日收1800票 超額逾6倍 青衣薈藍6日收1872票超額13倍

【明報專訊】本港銀行同業拆息（HIBOR）跌穿0.07厘，創自2010年1月、即逾11年半新低，低息帶動樓市氣氛，發展商亦加快推盤步伐，而兩大新界新盤戰更一觸即發。今年最大型新盤、新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期，昨日開放示範單位及接受認購，首日收逾1800票，以首批245伙計，超額逾6倍。至於另一新界主打納米樓的宏安（1243）青衣薈藍昨日截票，6日累收1872票，以明日首輪開售143伙計，超額逾13倍。

明報記者 陳寶恩

首批折實均呎13,698元、1房折實455萬元入場的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，昨日下午2時起，向公眾開放位於九龍環球貿易廣場的示範單位，並同步開始收票。市場消息稱，項目首日收逾1800票，以首張價單245伙計，超額認購逾6倍。發展商日前曾指出，項目最快下周開售。

至於同期開售的青衣薈藍，將於明日首輪開售143伙。項目上周六起收票，昨截收1872票，以首批計，超額認購逾13倍。薈藍上周至今推出4張價單，共160伙，其中首張價單折實均呎20,638元，至最新4號價單折實均呎23,059元。160伙單位即供折實價約388.8萬至499.9萬元，入場單位為3樓B03室，實用面積208方呎，折實價388.8萬元，折實實呎18,692元。

揚海最快下周上載樓書

港島鐵路大盤、黃竹坑站港島南岸2期揚海，早前已獲批出預售樓花同意書，部署本月推盤；嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海最快下周上載樓書、月內開價，或下月初開售。

對於近日一手市場推盤增多、會否影響揚海銷售部署，湯耀宗表示，揚海按集團銷售策略部署，因項目屬南區豪宅，定價將參考同類豪宅盤、以及今年5月開售的港島南岸1期晉環。他續稱，雖然現時中港仍未通關，惟一手、二手成交量已轉趨穩定，加上本港住屋需求大，料通關後市况更為向好。

嘉里下季推龍駒道3號項目

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，揚海提供600伙，分建2座樓高24及29層住宅大樓，以2房、3房為主，設少量1房、4房戶，大部分3房、4房戶享海景，以及備有19伙特色戶。示範單位設於鰂魚涌嘉里中心，備有一對2房及一個3房清水示範單位。集團亦計劃第四季推出九龍半山龍駒道3號豪宅及以價單推售何田文喇沙利道瀚名。

THE HENLEY 3期最快下月推

另外，恒基物業營業（一）部總經理林達民出席代理活動時表示，集團旗下啟德THE HENLEY第3期已獲批預售樓花同意書，並有望於下月正式推出。

相關字詞﹕港島南岸 揚海 薈藍

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