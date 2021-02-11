挪威首都樓價低 300萬餘可購500呎

香港土生土長的Karie於10年前，前往瑞典修讀建築學碩士，選擇到瑞典讀書，是因為喜歡歐洲的簡約設計及當地文化。此外，瑞典亦是知名品牌宜家家居（IKEA）發源地，相信在當地學習會獲益良多。她表示：「值得一提的是，早年海外留學生在瑞典亦可以接受免費教育，當然現時政策已改變。 」她續稱，在當地修讀完畢後，曾回到香港工作，但發現香港與北歐工作文化兩極，她曾於大型發展商任職建築師，惟壓力較大及經常需要超時工作，終決定前往北歐闖蕩。

時至今日Karie已於挪威落地生根，擁有幸福家庭，職場生活亦相當滿意。她指出，在北歐工作更能追求理想以及實現工作與生活平衡（Work Life balance），至於最終扎根於挪威，她解釋瑞典、丹麥、挪威同位於北歐，生活文化相似，但經濟方面挪威會較好，如挪威國民收入普遍高於瑞典一倍；她的大部分同校畢業生亦考慮於挪威工作。在當地工作的好處是員工每星期普遍工作37.5小時，而且當地職場文化較為友善，「即使是個人責任，同事或上司亦會非常有禮、時常表達謝意，沒有階級觀念，亦甚少指摘或批評。職場上，不如香港充滿辦公室政治，或在同事背後說三道四。」

她笑稱，自從在挪威工作後，非常喜歡上班，每天朝九晚四工作7小時。而且當地員工福利優厚，例如女士生育後，可享有一年有薪產假。倘若不幸失業，亦可領取政府的失業救濟金，「過去新冠疫情影響經濟，不少人被停薪後領取失業救濟金，感覺就似放假，因此挪威人生活得比較快樂。」

樓齡高 宜購保險留額外資金裝修

Karie現時居住在挪威首都奧斯陸，大約3年前，她與丈夫購入一個樓高3層，總面積約2800方呎的獨立別墅，還連有約700方呎的花園。物業樓齡約70年，購入時較殘舊，因此花費約200萬港元裝修，事實上當地樓齡多為100年左右，故購房時普遍要預留額外資金裝修。現時他與丈夫及兩名子女居住在一樓及二樓，並將地下室改建為3房在Airbnb出租。她表示，當時向銀行敍造七成按揭，並攤分30年還款。

在選購物業時，她指要留意幾樣事項。第一，奧斯陸分為東邊及西邊，昔日東邊會較多工業發展，因此，時至今日當地仍聚集不少工人階級或外國難民，相反西邊會較富裕，亦聚集較好的校網。第二，要留意物業與地鐵站或巴士站的距離，由於奧斯陸市中心地區較難泊車，泊車貴用亦相當昂貴，很多人不會自駕，民眾多使用公共交通工具或單車代步。由於當地天氣寒冷，即使在夏天，最高溫度亦不超過20度，倘若住宅距離附近車站較遙遠，下雪時地面多會結冰，舉步維艱。第三，必須購買裝修保險，畢竟當地物業樓齡較高，不時在裝修過程中會發現額外需要維修事項，動輒需要額外多花數萬元裝修，若事前購買保險可以由保險公司承擔相關費用。

上半年挪威全國樓價升逾一成

如港人有意移民到挪威，要留意當地樓價早已上升不少，根據挪威統計局（Statistics Norway）的數據顯示，當地樓價自2018年起持續上升，惟去年在新冠疫情影響下，升勢有所放緩。今年上半年，全國樓價按年升2.7%，截至今年6月底，按年升12.5%。當中，挪威東部城市西福爾-泰勒馬克升幅強勁 ，截至今年6月底，按年升15%，首都奧斯陸樓價按年升13.3%。根據當地房地產組織Eiendom Norge7月數據顯示，全國物業平均價格為每方呎4100挪威克朗（約3604港元），奧斯陸樓價幾乎是全國平均價格的兩倍，該區平均樓價為每方呎7540挪威克朗（約6628港元），以一個500方呎公寓為例，售價約為330萬港元，不過，當地每方呎售價約9300港元的物業亦非常普遍。

獨立屋方面，以過去5年數據來看，當地新落成獨立屋升幅高於二手獨立屋，去年全新獨立屋每平方呎售價為3658挪威克朗 （約3202港元），按年升5.2% ；二手獨立屋每平方呎平均售價為2458挪威克朗（約2152港元），僅按年升3%。

當地增按揭限制 遏樓價升勢過急

過去數年，當地樓價持續上升的主要原因，是由於強勁經濟增長及低利率環境，而去年新冠疫情爆發，令新盤供應持續減少。去年當地新盤動工比例按年跌5.8%，新盤供應下跌4.1%。為遏止樓價快速上升，當地政府發布新的住宅按揭貸款要求，當中規定包括借貸上限必須低於借款人總收入的5倍、貸款人在評估借貸人還款能力時，需考慮加息5厘等，有關條例持續至2024年年底。

黃清瑤

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