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2021年8月13日星期五
技術取勝
投資策略
港鐵中期客運蝕23億 票價優惠料明年停 金澤培：未來3年資本開支500億 逾半涉鐵路保養
柏傲莊III重建 港鐵冀無礙商場2023年開張
國泰憂港遲通關 恐失海外升降時段
施銘倫：續售太古城車位 轉攻醫療保健
理想汽車掛牌日潛水
萬洲「易儲」 萬宏偉獲委副主席 「被廢」長子炮轟戀權 萬隆辭任行政總裁
萬洲上半年純利跌2% 豬業務盈利跌逾七成
麗展供股反擊 料攤薄億京持股
蔚來上季虧損收窄 上調交付目標
百度上季收入增20% 勝預期
廣東省政府傳出手救恒大
中證監收緊「雪球」產品監管 傳加大檢查
中移動半年多賺6% 增派息 董事長：料年底前完成「回A」程序
銀娛呂志和：冀下半年恢復派息
傳收緊保險科技監管 眾安急挫一成
軟銀刪「致力投資華企」回應
美新法案圖破蘋果壟斷 矛頭直指蘋果iOS安卓系統
貝萊德近清倉阿里 次季持股減近九成
亞馬遜奪政府合約 微軟提出抗議
張兆聰：國策令電解鋁供求緊張 吼中鋁
葉創成：同仁堂國藥業績對辦 候200天線增持
技術取勝：光大環境回試4.7元支持
盧駿匡：長線投資 股息率逾4厘公用股可吼
劉思明：低殘股轉弱 中集概念多追落後
周顯：發財立品 逆取順守
譚新強：香港應否繼續獨立參加奧運？
湯文亮：話高通脹屬臨時性 耶倫如孔明「借東風」
挪威首都樓價低 300萬餘可購500呎
盧楚仁：圓熊出沒 套息交易福音
Wetland Seasons Bay首日收1800票 超額逾6倍 青衣薈藍6日收1872票超額13倍
泓碧5號屋2.33億沽 實呎4.5萬馬鞍山新紀錄
世茂中環中心推虛擬辦公室 月租580元起
義順牛奶3200萬沽佐敦舖 34年升值10倍
禮頓山2房4328萬破頂 較同類舊紀錄高一成
技術取勝：光大環境回試4.7元支持
【明報專訊】聯想集團宜守7.6元（圖）
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