葉創成：同仁堂國藥業績對辦 候200天線增持

細看同仁堂國藥是次分部業績，來自本港的息稅前盈利按年增長12.1%至3.13億元，內地業務轉虧為盈2781萬元，而海外業務息稅前盈利則倍升至4870萬元，後兩者均符合去年下半年以來顯著改善的趨勢。

擁逾19億現金 可用於回購

美中不足的是，同仁堂國藥上半年盈利按年增長幅度不及銷售收入，主要原因包括：（1）淨財務收益大跌95.9%至51.4萬元；（2）所得稅開支增長35.3%至5741萬元，背景是本港及海外稅務開支增長較快；（3）本公司擁有人應佔利潤須扣除的非控股權益增加147%至2349萬元。

目前市場宏觀風險增加，選股要更加審慎，筆者也向同仁堂國藥雞蛋裏挑骨頭，集團至6月底現金及現金等價物加短期銀行存款高達19.5億元，略高於去年同期，惟期內淨財務收益卻大跌95.9%至51.4萬元，善用資金來創造利息收入或提升企業價值方面可以改善，舉例說，管理層若將部分現金用於低價回購股票，便較滾存來收取低微的利息為佳。

向前望的話，筆者認為同仁堂國藥業務短期有兩大增長亮點，首先是5月於天貓香港平台開設的同仁堂旗艦店已正式上線，配合天貓官方活動計劃及營銷日曆，策劃舉辦開站慶、品牌日、包郵日、618年中慶等一系列活動，通過站內站外資源獲得大量線上店舖曝光度，吸引眾多粉絲關注，銷量穩步提升，並居於同類型店舖排名榜首。電子商貿近年滲透至不同零售行業，同仁堂國藥此百年中藥品牌如何藉此提升銷售收入、特別是打入年輕人市場，值得期待。

另外，同仁堂國藥已與香港大學戰略合作，開展了安宮牛黃丸及牛黃清心丸等品種的安全性和作用機理等研究，預期產出的科研成果將為未來產品進入海外主流市場提供可靠的科學依據。

預測市盈率16.1倍 股息率2.1厘

彭博綜合券商預測，同仁堂國藥今年盈利按年增長12.2%至6.08億元，每股盈利0.72元，每股派息持平於0.24元；以昨日股價11.6元計，預測市盈率為16.1倍，預測息率2.1厘，估值不高。

面對港股今年下半年以來的調整期，筆者的股票組合也從高位錄得跌幅，幸好6月中已減持部分股票，而且今年6月至8月像過往的收息期一樣，收到不少股息，目前仍有足夠現金可增持優質股；參考同仁堂國藥股價2月22日突破200天線後，過去半年一直守穩其上（見圖），若該股在是次調整期回落至該線（10.316元）附近，筆者將會增持。

[葉創成 創富倉]