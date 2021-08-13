亞馬遜奪政府合約 微軟提出抗議

微軟質疑NSA為項目代號Wild and Stormy挑選供應商時，沒有做適當評估。NSA發言人證實已向亞馬遜批出合約，並已收到微軟的投訴，強調將按適當的聯邦規定處理事件。

雙方在雲端市場多次交手

此前微軟曾擊敗亞馬遜，奪得美國國防部批出價值100億美元的聯合企業防衞雲基建（JEDI）合約。亞馬遜之後入稟法院，質疑評選過程存在政治偏見。美國國防部最終取消了微軟的合約，並將計劃由多家供應商共同建設相關雲端基礎建施。

NSA正推動「混合雲計算計劃」（Hybrid Compute Initiative），以應付其儲存的情報數據、處理資料及分析的需求。亞馬遜目前已投得美國政府大量的雲計算合約，不過微軟之前曾爆冷獲得國防部的JEDI合約，反映它仍是亞馬遜的強勁對手。去年中情局（CIA）將其商業雲合約分給5家公司，分別為微軟、亞馬遜、Google、甲骨文（美：ORCL）和IBM（美：IBM）。

（綜合報道）

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