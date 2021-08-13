貝萊德近清倉阿里 次季持股減近九成

【明報專訊】內地對科網巨企加強監管之際，阿里巴巴（美：BABA）（9988） 遭全球最大資產管理公司貝萊德（美：BLK）大手減持。根據美國證交會（SEC）的文件，貝萊德次季對阿里巴巴的持股銳減近九成，其所持的阿里巴巴美股數量，由8386萬股銳減至983萬股，持倉市值由首季末的190.1億美元，驟降至次季末的22.3億美元，持倉市值減少近170億美元（約1326億港元）。阿里巴巴在貝萊德投資組合的佔比，由首季的0.56%驟降至0.06%。截至周三美股收市，阿里巴巴股價今年迄今跌16.27%。
美首申失業救濟人數連跌3周
電商平台eBay（美：EBAY）次季的年度活躍買家按年減少2%至1.59億。該公司預計本季持續營運收入介乎24.2億至24.7億美元，增長率介乎6%至8%，低於分析師預期，預示電商業務開始轉弱。eBay股價早段微跌。道指及標普500指數早段曾創新高，之後窄幅上落。
美國就業市場持續改善，在截至8月7日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少1.2萬，總人數降至37.5萬，是連續第3周下滑。不過，供應鏈瓶頸導致生產成本加快上漲。
美國7月生產者物價指數（PPI）按年升7.8%，高於6月的7.3%升幅，升勢較預期快。至於核心PPI，上月按年升6.2%，較6月高出0.6個百分點。
英次季GDP按季增4.8%
此外，英國次季GDP按季增長4.8%，由首季的收縮1.6%反彈。與去年同期相比，英國次季GDP急升22.2%，從首季收縮6.1%恢復。由於防疫措施放寬帶動消費需求，家庭消費成為經濟增長的主要動力，而固定投資繼續萎縮，貿易對GDP亦造成拖累，當前英國的GDP規模，仍較疫情爆發前低4.4%。