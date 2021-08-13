貝萊德近清倉阿里 次季持股減近九成

美首申失業救濟人數連跌3周

電商平台eBay（美：EBAY）次季的年度活躍買家按年減少2%至1.59億。該公司預計本季持續營運收入介乎24.2億至24.7億美元，增長率介乎6%至8%，低於分析師預期，預示電商業務開始轉弱。eBay股價早段微跌。道指及標普500指數早段曾創新高，之後窄幅上落。

美國就業市場持續改善，在截至8月7日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少1.2萬，總人數降至37.5萬，是連續第3周下滑。不過，供應鏈瓶頸導致生產成本加快上漲。

美國7月生產者物價指數（PPI）按年升7.8%，高於6月的7.3%升幅，升勢較預期快。至於核心PPI，上月按年升6.2%，較6月高出0.6個百分點。

英次季GDP按季增4.8%

此外，英國次季GDP按季增長4.8%，由首季的收縮1.6%反彈。與去年同期相比，英國次季GDP急升22.2%，從首季收縮6.1%恢復。由於防疫措施放寬帶動消費需求，家庭消費成為經濟增長的主要動力，而固定投資繼續萎縮，貿易對GDP亦造成拖累，當前英國的GDP規模，仍較疫情爆發前低4.4%。

（綜合報道）

[國際金融]