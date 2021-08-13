美新法案圖破蘋果壟斷 矛頭直指蘋果iOS安卓系統

【明報專訊】美國民主、共和兩黨向參議院提交《開放軟件市場法案》（Open App Markets Act），矛頭直指蘋果iOS系統及Google安卓系統的應用商店。兩大科技巨企主導了移動生態系統市場，新法案的目標是禁止應用商店強制軟件開發商必須採用其應用內支付系統（in-app payment system），作為軟件上架的條件。軟件開發商將獲准使用自家的支付渠道，就算它們在自家的支付途徑收取較低的費用，應用商店也不得採取懲罰措施。
分析普遍認為，若法案獲通過，應用商店的商業模式及移動作業系統的運作將面臨重大改變，強調封閉生態的蘋果（美：AAPL），將較Google（美：GOOG）承受更大的衝擊。
為第3方應用商店提供更大空間
《開放軟件市場法案》將禁止蘋果及Google阻止開發商與用戶就「合法的商業優惠」溝通，並禁止應用商店因開發商採取不同定價而懲罰開發商。部分法案內容似乎針對蘋果與Epic Games之間的訟戰。去年8月，熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的開發商Epic Games引入其他支付渠道，讓客戶以低於應用商店的價格購買遊戲內的金幣，繞過蘋果App Store應用商店抽取的「蘋果稅」。App Store以Epic違反應用商店條款為由，將《要塞英雄》下架，Epic隨後入稟加州法院控告蘋果涉嫌壟斷。Epic亦聯同串流音樂供應商Spotify等軟件開發商向蘋果提出訴訟，質疑其收取的30%佣金不合理，有礙市場公平競爭。
值得注意的是，今次的新法案還禁止應用商店，利用搜集到的非公開數據來設計產品，與使用其平台服務的公司競爭，而應用商店亦被禁止向用戶「不合理地優先」排列自己的應用程式。
新法案將為第三方應用商店預留更大的發展空間。目前Google的安卓系統，允許用戶透過第三方應用商店下載軟件，而蘋果只允許用戶透過旗下的App Store下載程式。不過該法案也為蘋果和Google的應用內支付預留一些空間，只要它們可證明其應用內支付系統及其他工具，在保障安全方面有其必要。
收15%至30%佣金 惹開發商不滿
參與制訂法案的民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）稱，蘋果和Google關於嚴格控制其應用商店以保護用戶安全的論點，是維護其壟斷地位的藉口，這不僅虛偽且具諷刺意味，因為它們實際上侵犯私隱，從開發商那裏竊取數據，只有通過立法才能更有效保護用戶的私隱。
蘋果和Google應用商店所收取的15%至30%佣金，令開發商感到不滿，並向美國國會投訴蘋果和Google涉嫌影響公平競爭。蘋果的聲明稱，App Store安全可靠，成為連繫開發商和用戶的基石，是經濟增長及創新的引擎。App Store將確保每個軟件都符合嚴格的準則，使用戶的私隱和安全得到保障。
Google：安卓提供了選擇權
Google未就法案發表評論，僅表示安卓系統提供了選擇權，例如設備製造商和電訊商可為移動設備預載Google Play應用商店以外的應用商店軟件。與蘋果和Google陷入訟戰的Epic Games公共政策副總裁賴特（Corie Wright）稱，該法案是爭取更公平的數碼平台的重要里程碑。
（綜合報道）
[國際金融]
相關字詞﹕反壟斷