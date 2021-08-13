美新法案圖破蘋果壟斷 矛頭直指蘋果iOS安卓系統

分析普遍認為，若法案獲通過，應用商店的商業模式及移動作業系統的運作將面臨重大改變，強調封閉生態的蘋果（美：AAPL），將較Google（美：GOOG）承受更大的衝擊。

為第3方應用商店提供更大空間

《開放軟件市場法案》將禁止蘋果及Google阻止開發商與用戶就「合法的商業優惠」溝通，並禁止應用商店因開發商採取不同定價而懲罰開發商。部分法案內容似乎針對蘋果與Epic Games之間的訟戰。去年8月，熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的開發商Epic Games引入其他支付渠道，讓客戶以低於應用商店的價格購買遊戲內的金幣，繞過蘋果App Store應用商店抽取的「蘋果稅」。App Store以Epic違反應用商店條款為由，將《要塞英雄》下架，Epic隨後入稟加州法院控告蘋果涉嫌壟斷。Epic亦聯同串流音樂供應商Spotify等軟件開發商向蘋果提出訴訟，質疑其收取的30%佣金不合理，有礙市場公平競爭。

值得注意的是，今次的新法案還禁止應用商店，利用搜集到的非公開數據來設計產品，與使用其平台服務的公司競爭，而應用商店亦被禁止向用戶「不合理地優先」排列自己的應用程式。

新法案將為第三方應用商店預留更大的發展空間。目前Google的安卓系統，允許用戶透過第三方應用商店下載軟件，而蘋果只允許用戶透過旗下的App Store下載程式。不過該法案也為蘋果和Google的應用內支付預留一些空間，只要它們可證明其應用內支付系統及其他工具，在保障安全方面有其必要。

收15%至30%佣金 惹開發商不滿

參與制訂法案的民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）稱，蘋果和Google關於嚴格控制其應用商店以保護用戶安全的論點，是維護其壟斷地位的藉口，這不僅虛偽且具諷刺意味，因為它們實際上侵犯私隱，從開發商那裏竊取數據，只有通過立法才能更有效保護用戶的私隱。

蘋果和Google應用商店所收取的15%至30%佣金，令開發商感到不滿，並向美國國會投訴蘋果和Google涉嫌影響公平競爭。蘋果的聲明稱，App Store安全可靠，成為連繫開發商和用戶的基石，是經濟增長及創新的引擎。App Store將確保每個軟件都符合嚴格的準則，使用戶的私隱和安全得到保障。

Google：安卓提供了選擇權

Google未就法案發表評論，僅表示安卓系統提供了選擇權，例如設備製造商和電訊商可為移動設備預載Google Play應用商店以外的應用商店軟件。與蘋果和Google陷入訟戰的Epic Games公共政策副總裁賴特（Corie Wright）稱，該法案是爭取更公平的數碼平台的重要里程碑。

（綜合報道）

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