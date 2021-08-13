傳收緊保險科技監管 眾安急挫一成

消息傳出後，互聯網保險公司眾安在綫（6060）跌11.48%，報37.8元。友邦（1299）收報91.55元，跌2.24%，拖低恒指47點。中國平安（2318）及中國人壽（2628）分別跌2.6%及1%。科技股、金融股拖低大市表現，恒指昨跌142點或0.53%，報26,517點，成交金額1358億元。至昨晚9時10分，恒指即月夜期報26,360點，低水158點。

收緊智能汽車監管 小鵬跌逾3%

此外，工信部網站公布《關於加強智能網聯汽車生產企業及產品准入管理的意見》，提及未經審批，不得通過在線等軟件升級方式新增或更新汽車自動駕駛功能。小鵬汽車（9868）昨跌3.46%，昨首日掛牌的理想汽車（2015）較招股價跌0.85%。

國指昨跌0.87%，恒生科技指數跌1.49%。阿里健康（0241）跌4.4%，報12.18元，是跌幅最大的藍籌。北水南下合計淨流出近1.01億元，終止連續4日淨流入。上證綜指、深證成指、滬深300跌不足1%。