經濟

中移動半年多賺6% 增派息 董事長：料年底前完成「回A」程序

【明報專訊】內地三大電訊商之一的中國移動（0941）昨午公布中期業績，純利按年升6％至591.18億元（人民幣．下同），每股中期股息派1.63港元，按年升6.5％。集團執行董事兼董事長楊杰表示，下半年派息增長幅度與上半年相若，又透露集團下半年會加快推進「回A」進度，料年底前能順利完成「回A」程序。中移動昨收市報50.3港元，全日跌0.3％。

明報記者 陳麗歡

期內集團的EBITDA按年升11.2％至1620億元，營運收入按年升13.8％至4436.47億元，核心業務通信服務收入按年跌9.8％至3932.15億元。銷售產品收入及其他收入按年升59.4％，至504.32億元。中移動表示，期內上調通信服務增長指引，由「穩健增長」上調至「良好增長」，預計下半年能保持增長趨勢。

移動ARPU升3.8％ 扭轉跌勢

移動電話客戶數於上半年淨增359萬戶至9.46億戶，當中5G套餐客戶數淨增8600萬戶至2.51億戶。移動ARPU（每月每戶平均收入）扭轉跌勢，按年升3.8％至52.2元。上半年5G ARPU 達88.9元，4G轉5G客戶ARPU提升10%。楊杰表示，5G投資高峰期預計明年完結，上半年累計開通50.1萬個5G基站，預計今年年底能完成70萬個5G基站的目標。

全年5G開支料1100億

資本開支方面，上半年不及預期，且按年跌14.9％至860億元，當中5G相關開支為502億元，佔58％。楊杰表示，資本開支下跌主要因與中國廣電的「共建共享」計劃需要時間協商，「延緩」上半年的資本投入，接下來出於轉型需要，將加大網絡等新領域佈局。集團預計全年資本開支為1836億元，當中5G開支1100億元。

集團料下半年派息增幅相若

對於派息方面，楊杰表示，上半年得益於收入和利潤增長，派息有所增加，預計日後依然會維持趨勢，下半年派息增長幅度與上半年相若。他又強調，若集團業務保持良好增長和利潤有良好增長，每年的派息率都會增長。對於「回A」集資用途方面，他表示，「回A」募集資金將用於技術研發及生態構建，又認為中移動客戶市場於內地，「回A」能客戶市場共享成長，推進公司轉型發展。

上 / 下一篇新聞

港鐵中期客運蝕23億 票價優惠料明年停 金澤培：未來3年資本開支500億 逾半涉鐵路保養
港鐵中期客運蝕23億 票價優惠料明年停 金澤培：未來3年資本開支500億 逾半涉鐵路保養
柏傲莊III重建 港鐵冀無礙商場2023年開張
柏傲莊III重建 港鐵冀無礙商場2023年開張
國泰憂港遲通關 恐失海外升降時段
國泰憂港遲通關 恐失海外升降時段
施銘倫：續售太古城車位 轉攻醫療保健
施銘倫：續售太古城車位 轉攻醫療保健
理想汽車掛牌日潛水
理想汽車掛牌日潛水
萬洲「易儲」 萬宏偉獲委副主席 「被廢」長子炮轟戀權 萬隆辭任行政總裁
萬洲「易儲」 萬宏偉獲委副主席 「被廢」長子炮轟戀權 萬隆辭任行政總裁
萬洲上半年純利跌2% 豬業務盈利跌逾七成
萬洲上半年純利跌2% 豬業務盈利跌逾七成
麗展供股反擊 料攤薄億京持股
麗展供股反擊 料攤薄億京持股
蔚來上季虧損收窄 上調交付目標
蔚來上季虧損收窄 上調交付目標
百度上季收入增20% 勝預期
百度上季收入增20% 勝預期
廣東省政府傳出手救恒大
廣東省政府傳出手救恒大
中證監收緊「雪球」產品監管 傳加大檢查
中證監收緊「雪球」產品監管 傳加大檢查
銀娛呂志和：冀下半年恢復派息
銀娛呂志和：冀下半年恢復派息
傳收緊保險科技監管 眾安急挫一成
傳收緊保險科技監管 眾安急挫一成
軟銀刪「致力投資華企」回應
軟銀刪「致力投資華企」回應
美新法案圖破蘋果壟斷 矛頭直指蘋果iOS安卓系統
美新法案圖破蘋果壟斷 矛頭直指蘋果iOS安卓系統
貝萊德近清倉阿里 次季持股減近九成
貝萊德近清倉阿里 次季持股減近九成
亞馬遜奪政府合約 微軟提出抗議
亞馬遜奪政府合約 微軟提出抗議
張兆聰：國策令電解鋁供求緊張 吼中鋁
張兆聰：國策令電解鋁供求緊張 吼中鋁
葉創成：同仁堂國藥業績對辦 候200天線增持
葉創成：同仁堂國藥業績對辦 候200天線增持
技術取勝：光大環境回試4.7元支持
技術取勝：光大環境回試4.7元支持
盧駿匡：長線投資 股息率逾4厘公用股可吼
盧駿匡：長線投資 股息率逾4厘公用股可吼
劉思明：低殘股轉弱 中集概念多追落後
劉思明：低殘股轉弱 中集概念多追落後
周顯：發財立品 逆取順守
周顯：發財立品 逆取順守
譚新強：香港應否繼續獨立參加奧運？
譚新強：香港應否繼續獨立參加奧運？
湯文亮：話高通脹屬臨時性 耶倫如孔明「借東風」
湯文亮：話高通脹屬臨時性 耶倫如孔明「借東風」
挪威首都樓價低 300萬餘可購500呎
挪威首都樓價低 300萬餘可購500呎
盧楚仁：圓熊出沒 套息交易福音
盧楚仁：圓熊出沒 套息交易福音
Wetland Seasons Bay首日收1800票 超額逾6倍 青衣薈藍6日收1872票超額13倍
Wetland Seasons Bay首日收1800票 超額逾6倍 青衣薈藍6日收1872票超額13倍
泓碧5號屋2.33億沽 實呎4.5萬馬鞍山新紀錄
泓碧5號屋2.33億沽 實呎4.5萬馬鞍山新紀錄
世茂中環中心推虛擬辦公室 月租580元起
世茂中環中心推虛擬辦公室 月租580元起
義順牛奶3200萬沽佐敦舖 34年升值10倍
義順牛奶3200萬沽佐敦舖 34年升值10倍
禮頓山2房4328萬破頂 較同類舊紀錄高一成
禮頓山2房4328萬破頂 較同類舊紀錄高一成