中移動半年多賺6% 增派息 董事長：料年底前完成「回A」程序

明報記者 陳麗歡

期內集團的EBITDA按年升11.2％至1620億元，營運收入按年升13.8％至4436.47億元，核心業務通信服務收入按年跌9.8％至3932.15億元。銷售產品收入及其他收入按年升59.4％，至504.32億元。中移動表示，期內上調通信服務增長指引，由「穩健增長」上調至「良好增長」，預計下半年能保持增長趨勢。

移動ARPU升3.8％ 扭轉跌勢

移動電話客戶數於上半年淨增359萬戶至9.46億戶，當中5G套餐客戶數淨增8600萬戶至2.51億戶。移動ARPU（每月每戶平均收入）扭轉跌勢，按年升3.8％至52.2元。上半年5G ARPU 達88.9元，4G轉5G客戶ARPU提升10%。楊杰表示，5G投資高峰期預計明年完結，上半年累計開通50.1萬個5G基站，預計今年年底能完成70萬個5G基站的目標。

全年5G開支料1100億

資本開支方面，上半年不及預期，且按年跌14.9％至860億元，當中5G相關開支為502億元，佔58％。楊杰表示，資本開支下跌主要因與中國廣電的「共建共享」計劃需要時間協商，「延緩」上半年的資本投入，接下來出於轉型需要，將加大網絡等新領域佈局。集團預計全年資本開支為1836億元，當中5G開支1100億元。

集團料下半年派息增幅相若

對於派息方面，楊杰表示，上半年得益於收入和利潤增長，派息有所增加，預計日後依然會維持趨勢，下半年派息增長幅度與上半年相若。他又強調，若集團業務保持良好增長和利潤有良好增長，每年的派息率都會增長。對於「回A」集資用途方面，他表示，「回A」募集資金將用於技術研發及生態構建，又認為中移動客戶市場於內地，「回A」能客戶市場共享成長，推進公司轉型發展。