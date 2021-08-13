經濟

中證監收緊「雪球」產品監管 傳加大檢查

【明報專訊】綜合內媒及路透社報道，中證監關注內地市場上的「雪球」產品，認為券商需要加強披露產品的風險，而當局亦會對券商發行雪球產品加大檢查力度。

要求券商注意客戶投資者適當性

路透社表示，中國證監會近期已向多家券商發文，要求其強化對雪球產品的風險管控，要求券商注意客戶的投資者適當性，並對投資者有足夠的虧損風險方面提示。部分券商已因此暫停新產品的發行。

中證網亦報道，監管部門將對證券公司發行雪球產品的銷售適當管理和風險管理水平加大檢查力度，對於風險管控不足的公司，將依法從嚴採取監管措施，同時對相關責任人層層追責。

所謂「雪球」產品，全稱是「雪球型自動敲入敲出式券商收益憑證」，據內媒表示，是場外期權模型的一種，目前最常見的掛鈎資產為中證500指數。具體玩法是，掛鈎資產的價格變化可以解發「敲入」及「敲出」兩類狀態，當價格下跌且在敲入觀察日低於敲入價格時，便觸發了敲入事件，如果曾經觸發過敲入事件，且直至到期都沒有觸發敲出事件，投資者將可能承擔本金虧損；至於敲出，是當價格上漲且在敲出觀察日達到敲出價格時，便會觸發敲出事件，產品立即結束，投資者獲得約定的年化票息收益。

據內媒稱，這類雪球產品近期相當火熱，多數號稱年息15至20厘，目前產品規模已達到5000億元人民幣，因此惹來監管關注。

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