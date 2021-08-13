百度上季收入增20% 勝預期

在線營銷收入按年增18%

集團透露，受快手（1024）近來股價潛水拖累，其長期投資公允價值虧損31億元，導致歸屬百度的淨虧損為5.83億元；至今年第一季的公允價值收益為237億元。另百度公布，首席財務官余正鈞同時已獲委任為公司首席戰略官，並將負責企業戰略及業務發展，將向百度CEO李彥宏報告。而余正鈞將繼續擔任首席財務官，直至委任新首席財務官為止。

若將收入按業務劃分，在線營銷收入按年增長18%至190億元；非在線營銷則受AI雲及其他服務等推動，收入按年增長80%至50億元。旗下影音平台愛奇藝（美：IQ）則為集團貢獻收入76億元，按年微升3%。另集團披露今季的財務預測，預計核心收入按年增長9%至20%，預期收入將介乎306億元至335億元之間，按年增長8%至19%。