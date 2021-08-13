蔚來上季虧損收窄 上調交付目標

蔚來創辦人兼行政總裁李斌在會上表示，明年計劃推出三款新車，新的自動駕駛技術首先在ET7上搭載，認為在高端市場領域上，仍未看到擁有和蔚來全面競爭能力的品牌。

明年計劃推3款新車

根據業績公告，蔚來汽車的收入為84.48億元，略高於市場預計的82.9億元，按季增長5.8%，按年增127.2%，主因是集團核心業務電動汽車的需求反彈。集團上季虧損收窄至6.59億元，按季減少86.5%，按年減45.4%。汽車交付量為2.19萬輛，按季增長9.2%，按年增111.9%。此外，集團第三季目標交付量2.3萬至2.5萬輛，即有機會再實現按年倍增，目標收入亦按季再增最多14%。

ET7型號首搭載自動駕駛技術

李斌在電話會議上表示，蔚來在高端市場領域上，其產品、服務體系、技術、整體的用戶體驗和用戶社區都極具競爭力，而未來亦計劃打入大眾市場，其中一款將推出的新車會是品牌價格最低的車型。李又指出，由第二季開始，研發費用將顯著增加，很大程度上與後續量產車型的增加有關，尤其圍繞自動駕駛軟件、智能電動汽車基礎技術、NT2技術等方面。