麗展供股反擊 料攤薄億京持股

同時引入基金股東Argyle

麗展昨日宣布供股及配股前，收市報6.86元，升0.29%。據麗展公告，供股價為每股3.43元、較昨日收市價折讓約五成；同時Argyle Street 則獲麗展配股，以每股6.95元認購6766.98萬股新股，集資4.7億元，連同供股部分，合共集資逾15億元。

本報曾向億京查詢余卓兒會否參與供股，但未有回應。Argyle Street合伙人陳健則形容「這是好交易」，他指麗展藉此既可維持公眾流通量，基金亦可以較大折讓取得股份。

據了解，Argyle Street亦擬參與供股。據公布Argyle street相關的特殊目的實體參與認購麗展新股，將以現金及5年期零息承兌票據支付，比例各佔一半，最終在麗展持股介乎6.66%至9.99%。

在億京頻出手步步增持麗展之際，麗展實行以大折讓五成供股集資逾11億元。即使是次供股設有額外認購，卻罕見設縮減認購機制，以防觸發全面收購及違反公眾持股規定。

余卓兒倘不供股 持股降至15.89%

麗展表示，今次透過供股及批股所得超過16.3億元，其中8億元用於償還銀行貸款，餘額用於物業投資及就發展項目提供資金。

不過，此舉似乎亦有衝着余卓兒而來之意，目前麗展大股東為麗新國際，持股約56.13%，即使現時持股約26.47%的余卓兒一同供股，不但需要出資近2.78億元，持股量亦會下降至23.83%；倘不跟隨供股，股將量更被攤薄至15.89%。