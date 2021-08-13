萬洲上半年純利跌2% 豬業務盈利跌逾七成

肉製品同期銷量上升2.5%

萬洲上半年收入上升6.8%至133.31億美元，經營利潤下降0.5%。相比豬肉業務表現下滑，肉製品同期銷量上升2.5%至161.4萬公噸，收入增長10.8%至64.64億美元。集團旗下牲畜儲備上半年估值上升，萬洲現有約有1304.3萬頭豬隻，另有約1161.4萬隻家禽，截至今年6月底止，估值約13.17億美元，較去年底時增加11.4%。

新任行政總裁郭麗軍表示，此前集團的併購主力在歐洲及北美，未來會繼續擴大豬肉業務，特別是肉製品，亦會重點關注發展牛、豬、雞肉業務，尋找合適時機進行併購。對於集團早前突公布斥巨資近150億港元回購，郭麗軍稱，回購是按計劃進行，回購的三大原因主要是因為目前股價不高、市場融資成本亦比較低，以及想回報股東，相信在扣去目前庫存現金後，回購所帶來的債務壓力不大。

萬洲是次回購計劃中，除部分來自其內部資源，更多是來自一項已承諾的信貸撥付。但郭麗軍表示，由於集團一向現金流非常強勁，相信未來較短時間已能償還回購所需要的資金，不會影響集團的併購。