經濟

萬洲「易儲」 萬宏偉獲委副主席 「被廢」長子炮轟戀權 萬隆辭任行政總裁

【明報專訊】內地最大民營「豬肉王國」萬洲國際（0288），近月在接班人位置上掀起風波。集團今年6月突然宣布，免去創辦人兼主席萬隆長子、集團原副主席萬洪建的一切職務，至周一（9日）萬洪建更透過傳媒炮轟父親「戀權」。未知是否受事件刺激，萬洲昨日公布，萬隆辭去行政總裁職位，同時委任次子萬宏偉取代萬洪建的副主席位置，萬隆昨日回應時表示變動是「工作校正」，形容次子是合適人選。內媒昨晚則引述萬洪建稱，「恭喜弟弟」，但建議他要步步小心。

明報記者 方楚茵

由萬洲於2014年來港上市起，萬隆一直兼任集團主席及行政總裁，惟集團昨日公布，萬隆已辭任行政總裁，留任執行董事及主席職務，行政總裁一職則由已在萬洲工作逾20年的執行董事郭麗軍接替，同時，現任萬洲旗下主要子公司雙匯發展副董事長的萬宏偉，則獲委任為執行董事兼副主席。郭麗軍已辭任首席財務官，由甄錦燕接替。

萬隆：正常調動

萬隆昨日在業績會上回應事件時表示，認為萬宏偉的委任「是合適的」，又指萬宏偉表現稱職，他已在萬洲內工作多年。提到接任行政總裁的郭麗軍，他指郭亦已在萬洲工作超過二十年，無論年紀、擔當都做得很好，認為是行政總裁的合格人選。萬隆昨多次強調，今次管理層「變動正常」，屬於「工作校正」，相信在今次變動後，企業會向好發展，亦將支持企業財務、國際貿易等多方面全面發展。但他未有提及此次決定是否如其長子萬洪建指控般，由他一人決定及何時決定等問題。

早前被免去職務的長子萬洪建，昨晚據報有回應，《新京報》引述萬洪建稱「恭喜弟弟」，並強調自己不會再回萬洲；《新京報》旗下的《貝殼財經》則引述萬洪建稱，「（弟弟）離父親的權位太近，極其危險，所以要步步小心」。

《新京報》：萬洪建「恭喜弟弟」

次子萬宏偉現年47歲，2002年在加拿大畢業後，2004年至2013年擔任雙匯集團主席秘書，自2014年起擔任萬洲行政總裁助理，負責公共關係。他亦自2018年8月起擔任雙匯發展的董事兼董事會副主席。

今次事件，源於萬隆與萬洪建於今年6月在公司的一次衝突。萬洲於今年6月突然公布，免去當時外界視為萬隆「接班人」的萬洪建一切職務，其後內媒《第一財經》先是爆出事件肇因兩人6月初在辦公室討論時意件相左，萬洪建表現激動，甚至用頭撞爆玻璃。

相關字詞﹕萬洲 萬宏偉 萬洪建 萬隆

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