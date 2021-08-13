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理想汽車掛牌日潛水

【明報專訊】理想汽車（2015）昨首日掛牌跌0.8%。股價昨早平開在118元後，曾跌穿116元，較定價微降2%，收報117元，跌0.85%。理想汽車昨晚表示，2021年7月集團交付8589輛理想ONE，按年增長251.3%，單月交付量首次突破8000輛，創下新紀錄。

先瑞達醫療首日招股超購153倍

另一方面，內地醫療器械公司先瑞達醫療（6669）昨首日招股，合共發售6863.3萬股，當中近九成國際配售，近一成於香港發售，每股發售價介乎22.2至23.8元，每手1000股，一手入場費約24,039.83元，預料最多集資16.33億元。先瑞達醫療招股期至下周二（17日），將於本月24日上市。該股聯席保薦人為摩根士丹利及中金公司，基礎投資者有匯添富、CPE Investment Wu及中金公司等13家公司。

綜合券商數據，昨日孖展申購額251.15億元，該股公開發售集資額1.63億元，僅計券商孖展，超額認購約153倍。大型券商中，富途借出50.42億元，輝立借出48億元，華盛借出45.6億元。

據招股文件顯示，上市所得款項其中32%分配予核心產品；23%予現有產品線中餘下的24款產品；7%用於擴大生產能力及強化製造能力；24%予內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資；8%用於營運資金；以及6%償還來自矽谷銀行的貸款。另外，截至今年3月底，先瑞達醫療的股東應佔虧損錄得4001.6萬元人民幣。

心瑋醫療截孖展 暫超購191倍

先瑞達醫療是一家內地創新醫療器械企業，以「介入無植入」為理念，提供多種血管疾病治療方案，研發了多款領先技術，尤其在藥物塗層球囊（DCB）以及血栓抽吸導管領域的介入醫療器械。

內地另一醫療器械公司心瑋醫療（6609）今日截止招股，昨日截孖展，據券商資料，目前公開發售超額認購約191倍。

明報記者

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