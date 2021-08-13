施銘倫：續售太古城車位 轉攻醫療保健

太古中期虧損收窄至7.92億 派息增43%

太古及太古地產（1972）昨午公布業績，其中太古中期虧損按年收窄至7.92億元，A股及B股分別派中期息每股1元及0.2元，皆按年增43%。至於太地受惠期內出售部分太古城車位，期內核心純利按年增長兩成，至45.13億元，中期派息每股0.31元。太古昨日股價升1.3%，太地則跌1.8%。

太古今年上半年收益為467.38億元，較去年上半年390.56億元增加兩成。撇除兩個期內重大非經常項目，集團今年上半年經常基本溢利為7.86億元，去年同期則為虧損1.23億元，按年轉虧為盈。

按業務劃分，集團旗下可口可樂業務表現強勁，中期溢利按年升55%至14.71億元。至於地產業務的經常基本溢利按年持平，內地投資物業於上半年錄得11.81億元物業估值收益淨額，另香港投資物業則錄34.33億元虧損。

至於去年度虧損「重災區」國泰（0293）上半年虧損收窄至76億元，有利集團上半年業績整體改善。

零售輕微回升 太地：正面看市况

太古地產方面，中期收入按年升38%，至90.68億元，其中經常基本溢利錄37.16億元，按年微升0.4%。零售市道回穩，集團旗下太古廣場至6月底出租率為96%，其餘商場俱接近或已全部出租。

集團行政總裁白德利指出，本港零售市場依賴遊客生意帶動，惟各地通關無期，相關市場仍然充滿不確定因素，但近月零售數據錄輕微回升，故對市况抱正面態度。