國泰憂港遲通關 恐失海外升降時段

國泰股價昨日收報6.26元，全日跌2.49％。匯豐昨日發表報告，將國泰目標價由8元下調至7元，該行指出，下調目標價主要反映近期國際旅行前景疲弱，但認為國泰最糟糕的時期已經過去，亦已改善資金流動性。匯豐續稱，國際旅行的復蘇仍存在不確定因素，或要等到明年中期才再度開放，維持國泰「持有」評級。

交銀：歐美航班較受影響

交銀國際航空分析員徐涵博表示，機場會向不同的航空公司收取飛機升降費用，作為收入來源之一。徐涵博分析，不同於他國航空公司擁有一定內陸航班，國泰基本上所有的航班都屬國際航線，在疫情下各國採取封關政策下，飛行需求疲弱，國泰與各國機場商議升降時段時處於劣勢，現階段機場往往會將一個好的升降時段留給需求較大的內陸線航班，或一些積極開放邊境的國家。

徐涵博稱，有關情况較有可能影響國泰在北美和歐洲的航班升降，主要因為當地積極開放邊境，但未影響亞太區航線，因為區內國家對邊境開放「不太樂觀」。徐涵博又強調以上的影響「不一定發生」，若出現亦可能只屬短期影響，對國泰而言「不太嚴重」。她解釋，航空公司過往會在夏季和秋季調節航班時間表，當本港再次積極開放邊境或全球旅遊業復蘇時，國泰可重新申請航線。

貨物運載率新高 續成業績亮點

此外，富瑞預料，國泰上半年客運業務已見底，但上半年貨物運載率創新高，下半年為傳統貨運旺季，預期貨運業務續成國泰航空業績亮點，維持「買入」評級，目標價8.4元。摩根士丹利則表示，目前貨運需求強勁，國泰貨運運載率高企，以及能有效控制成本，以減低客運需求及運力的不明朗因素，維持「增持」評級，目標價7.6元。瑞信指出，國泰目前運力僅達疫情前低於5%水平，預料今年和明年盈利預測跌3％和升2％，以反映航空業復蘇前景仍未明朗，維持「中性」評級，目標價7.2元。