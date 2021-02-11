柏傲莊III重建 港鐵冀無礙商場2023年開張

基於港鐵與合作的發展商新世界之間有合作發展協議，鄧智輝稱，協議有清晰條款確定雙方分工，但因有保密條款，不能透露詳情，因此未進一步披露如何跟進賠償的問題。

港鐵業績公告顯示，集團正按照近期由發展商提交的報告，估算對旗下商場「The Wai 圍方」開業日期的潛在影響。港鐵原來計劃，「The Wai 圍方」於2023年中分階段開業。

續推減免措施助中小租戶

至於商場業務方面，鄧智輝表示，自港府推出電子消費券後，商場人流顯著增加，卻未有數據顯示帶動多少生意。始終香港目前未有遊客來訪，令商戶承租新舖及擴張業務變得保守，因此商場租金有下調壓力，他期望落實通關助業務回復正常。

同時，港鐵自去年2月至今一直有向租戶提供減租，就算近期本地消費有回復迹象，但是仍和2018年差距仍大，因此需要繼續維持對中小租戶的減免措施，要求減少協助的個案情况未見大幅增加。