柏傲莊III重建 港鐵冀無礙商場2023年開張

【明報專訊】港鐵（0066）與新世界（0017）大圍站上蓋柏傲莊III發展項目部分樓宇，早前因為涉及混凝土質量問題，需要拆卸重建及延期入伙，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝昨日表示，新世界已於7月底向屋宇署提交報告，港鐵亦收到有關報告。他們目前正審視餘下工程，他續稱，港鐵會確保項目下的鐵路運作、乘客及員工安全，至於屬於港鐵旗下的商場部分何時可以開幕，他指目前仍希望最終可以如期開張。
基於港鐵與合作的發展商新世界之間有合作發展協議，鄧智輝稱，協議有清晰條款確定雙方分工，但因有保密條款，不能透露詳情，因此未進一步披露如何跟進賠償的問題。
港鐵業績公告顯示，集團正按照近期由發展商提交的報告，估算對旗下商場「The Wai 圍方」開業日期的潛在影響。港鐵原來計劃，「The Wai 圍方」於2023年中分階段開業。
續推減免措施助中小租戶
至於商場業務方面，鄧智輝表示，自港府推出電子消費券後，商場人流顯著增加，卻未有數據顯示帶動多少生意。始終香港目前未有遊客來訪，令商戶承租新舖及擴張業務變得保守，因此商場租金有下調壓力，他期望落實通關助業務回復正常。
同時，港鐵自去年2月至今一直有向租戶提供減租，就算近期本地消費有回復迹象，但是仍和2018年差距仍大，因此需要繼續維持對中小租戶的減免措施，要求減少協助的個案情况未見大幅增加。
相關字詞﹕新世界發展 圍方 The Wai 鄧智輝 港鐵 柏傲莊III