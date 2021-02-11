港鐵中期客運蝕23億 票價優惠料明年停 金澤培：未來3年資本開支500億 逾半涉鐵路保養

明報記者 陳偉燊

港鐵公布，中期息維持每股派0.25元。集團昨日收市後公布業績，績前股價微升。據港鐵披露，集團由今年至2023年應付資本開支487億元，當中63%與香港現有鐵路維修有關，即約306.81億元。金澤培稱，未來數年資金投入巨大，因此要作多元化經營及以鐵路加地產模式，提供營運及維護所需資源，又提到「要平衡票價」，支持市民搭乘出行，希望保持到對市民的服務。

港運客量重上疫前水平

金澤培解釋，港鐵「利潤好似很高」，但其實集團同時要分40至50年追加投資支持營運，因此實際利潤並不高。他們會借助「鐵路加地產」模式在港興建鐵路，不用由政府撥款支持及負擔，同時提高土地的潛力。對於上半年度恢復盈利後，港鐵會否再提供優惠回饋市民，他並無進一步回應，反而指出，因應疫情期間票價收入受很大影響，因此在港鐵路業務處於淨虧損，只謂會按計劃在今年提供票價調減及額外優惠至年底。

不過，香港客運服務總監楊美珍補充，上半年香港客運客量比正常情况營運時仍少20%，但是5、6月份起客流已轉好，恢復至疫情前水平，只是因為沒有旅客搭乘，因此包括高鐵、東鐵及機鐵營運繼續受影響，最終客量恢復要視乎通關及旅客何時重臨。

期內港鐵來自包括中港及國際鐵路、中港的租賃業務經常業務利潤雖然按年增加1.1倍至9.12億元，但是物業發展利潤卻減少39.5%至31.47億元，並主要來自「日出康城」第8期，因此基本業務利潤按年減少27.9%至40.59億元。自2019年度下半年起虧損累計高達92.36億元。

一年內推3項目招標 涉4100單位

今年售樓入帳方面，物業及國際業務總監鄧智輝預期，在下半年日出康城第7及第9期的售樓收益可望入帳，同時會在未來12個月，推出東涌牽引配電站、百勝角通風樓及東涌東3個項目招標，預料涉及共4100個單位。財務總監許亮華補充，港鐵已在上半年度落實48億元綠色融資，用於節能及改善能源效益，港鐵累計通過綠色融資籌集230億元資金。