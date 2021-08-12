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「每個人都要有瓦遮頭 非每個人都要有磚頭」

【明報專訊】冼國林認為，擁有物業代表自己在社會上有成就，在本港買樓亦從來不易，他自己首次置業則是在1980年代中期，以18.8萬元買入200多方呎的舊唐樓，指「我也是靠很大努力才可以砌（層樓）返來」。

在港買樓從來不易 基層可先買細單位

1987年在本港財務公司任職貸款經理時，冼國林曾批出不少劏房單位的按揭，指當年很多低下階層也是買小單位開始走上置業路：「當年發展商將一個住宅單位分間成5個或6個單位，每個細單位面積僅百多方呎，設有獨立廁所及小廚房，這叫做分契樓，類似現時劏房，但並非出租，而是出售，售價約15萬元；由於分契樓是否合法存在灰色地帶，銀行一般不會承做按揭，我們財務公司則為分契樓的買家承造最多五成按揭，而出乎意料地，有關貸款違約率非常低，原因是低下階層好不容易才儲到數萬元首期買入分契樓，故此力所能及也不會斷供，日後亦可樓換樓轉買較大的單位，這與現時納米樓盛行相似，很多小業主寧願買百幾方呎單位也要先上車」。

值得注意的是，雖然冼國林支持港府大幅增加公屋供應以滿足基層的住屋需要，惟他強調，港府亦要審慎控制私樓供應以穩定樓價：「能夠擁有私人物業是要靠個人努力，所以我覺得政府以置業為主導的房屋政策方向是錯誤的，應該要多建公屋令每個人都有瓦遮頭，而非令每個人都要有磚頭」。

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