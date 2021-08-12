《治港策》作者冼國林：土儲不足屬「偽命題」 新思維方破困局

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍上月16日在全國港澳研究會《港區國安法》實施一周年研討會上，就中國共產黨第二個百年目標（即在2049年建國100周年時全面建成「社會主義現代化強國」）提出對香港4個期盼，其一重點提及「大家揪心的住房問題必將得到極大改善」，「將告別劏房及籠屋」。

冼國林昨接受專訪時指出，他有朋友住在籠屋，自己亦曾親身去睇過，旗下電影亦曾拍攝過該題材，而且他在1987年任職本港財務公司時，亦曾為劏房前身「分契樓」批出不少按揭貸款，十分了解現住在有關不適切住屋的居民苦况，他十分同意夏寶龍的觀點，建議港府應該讓籠屋及劏房居民盡快上樓，改善居住環境。

料本港數萬人住籠屋 生活淒涼

「有些人可能不知道什麼是籠屋，其實籠屋便是三格或兩格的碌架牀，前面有鐵絲網，亦有門口出入，關門後才有私人空間，可放置私人用品；部分籠屋內會有與其他租戶共同的廁所，很多更沒有廁所，籠屋租戶人有三急時需要到附近快餐店或商場借用廁所解決，這樣子生活其實很淒涼，而且籠屋租金亦不便宜，一個牀位收費往往達千多元，最平的亦要800多元。至於籠屋的供應，多數是由唐樓改建，遍佈在深水埗及油尖旺，每層唐樓放置了很多張碌架牀，走廊只有一米多的距離。」。

冼國林指出，據他的理解，港府並無統計現時有多少港人住在籠屋，而據他估計，大概有幾萬人，指他們的居住環境其實比劏房還要差得多，「基本上沒有甚麼私人空間」，極待改善。

約21萬人現住劏房 須重視安全問題

另外，根據港府2016年中期人口統計，當時全港有約9.27萬個劏房單位，為約20.97萬人提供居所。冼國林認為，其實劏房質素有高有低，個別位於市區的優質劏房，每月租金可達萬多元，一般亦要七八千元；至於質素較差的劏房，他見過一個只有60方呎的劏房，「除了洗手間外，只可以放置一張牀，與我在英國讀書時住80多呎的宿舍（Dormitory）差不多」。

就目前的情况而言，冼國林認為，在港府能夠興建足夠公屋讓有需要的劏房居民上樓前，最重要是處理好劏房的防火及結構安全問題。

料有近千露宿者 屬最弱勢社群

另外，冼國林表示，與籠屋及劏房居民比較，露宿者是更需要政府幫助的弱勢社群。他曾在某年冬天向深水埗通州街的露宿者派發禦寒衣物，「露宿者主要是兩類人，第一類是隱君子，另一類則是經濟困難的失業人士，他們連籠屋都租唔起，唯有流落街頭」。他估計，本港現時的露宿者約有一千人。

故此，冼國林強調港府目前要解決三大社群的住屋問題，分別是露宿者、籠屋戶及劏房戶，前者即使夏寶龍未有提出，同樣亦不可忽視。

空置校舍可改作宿舍 照顧露宿者籠屋居民

冼國林續說，由於大部分露宿者及籠屋居民屬單身人士，問題比較容易解決，例如港府可把目前280多間空置中學及小學校舍，更改作為宿舍用途，供現時的露宿者及籠屋居民居住，「這些空置校舍每間料有30至40間班房，每層亦有洗手間，港府若在每個班房內放置多張碌架牀，並且為每名住宿者提供獨立衣櫃，加上裝置通風系統，相信會很受歡迎，露宿者及籠屋問題不難解決。」

至於如何解決劏房問題，冼國林認為，假如劏房居民屬單身，港府可向其分配空置校舍改建的牀位；若屬家庭的話，便應獲分配過渡房屋或公屋。他批評，港府覓地興建過渡房屋的進度太慢，至今僅可建萬多伙；另外，他指出，一般公屋申請者的最新平均輪候時間為5.8年，屬過長亦有待改善。

籲精簡改規劃程序 生地5年內變熟地

港府近年一直指沒有足夠土地興建公營房屋，惟冼國林強調，這根本是「偽命題」，指在本港1114平方公里土地中，只有7%已作住宅用途，而大部分土地屬暫未發展，只要港府更改過去數十年「規劃由條例主導」的土地政策，重新有效分配土地資源，房屋問題便可以迎刃而解：「規劃是為政府做事，而非政府為規劃做事，任何政府的規例及條例亦應該為大眾市民着想，城市規劃是為政府做事，政府是為市民做事」。

具體操作方面，冼國林引述立法會建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓所述，指目前本港把一幅生地發展成為熟地，需要通過城規會及環評等重重關卡，最快需要12年，最慢則要15年，而國際標準一般不超過10年。

他認為，港府應該精簡有關程序，令生地變熟地的時間壓縮至5年，解決目前土地及房屋不足的問題。

他又指出，其實如青衣、南丫島等，只要建短距離的連接大橋，甚至進行填海，便可提供大量土地，而新界只要引用《收回土地條例》和作合適補償，又或打破祖堂地的賣地局限，容許丁屋由只准建3層變至可建6層，以至將貨櫃碼頭及監獄等搬遷，甚至放寬現有大嶼山的發展，都可大大紓緩土儲不足這個「偽命題」，隨時可興建數十萬以至上百萬個單位，實應趁現時施政阻力大減而加快做事。

明報記者 葉創成 陸振球

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