港人深圳過關時間大縮短

明報記者 龍彩霞

目前從香港經陸路往內地只有兩個途徑，一是經深圳灣口岸進入深圳，二是從港珠澳大橋入境珠海。以深圳灣口岸為例，目前口岸通關時間為每日上午10時至晚上10時，而且現時深圳每日只開放2000個通關名額。《明報》讀者陳先生在8月8日（周日）出發上深圳，為準備北上深圳的讀者帶來最新資訊。他表示，一年前花了8小時才能過關，但現在只需1.5小時，大大縮減了輪候時間。但他指出，若港人在深圳沒有居所，現時要在同一酒店隔離21日（抵達酒店當日不計在內），經過4次核酸檢測報告才可以在深圳或其他城市自由活動。

若沒有深圳居所 須同一酒店隔離21日

本欄記者在6月時經深圳灣過關，雖然相隔差不多兩個月，原來防疫措施亦有輕微變化。因為內地疫情有所變化，現時入境旅客在深圳若沒有居所，便要在同一酒店隔離21日。

出發前往深圳前，陳先生要事先在香港用微信搜索「粵省事」小程序，打開該小程序後點擊「粵康碼」，或在「疫情防控服務專區」頁面訪問「我的粵康碼」。進入頁面後便可選擇「登錄方式」，他選擇「使用人臉識別登錄」方式後便進入下一步。然後陳先生就可確認證件類型，選定「港澳居民來往內地通行證」（回鄉證），填入個人信息，再點擊同意用戶協議，進入「網證CTID」認證個人信息後可選擇「反光識別」或「讀數識別」刷臉登錄。反光識別是指屏幕上快速切換不同的顏色，根據反光情况判斷是否為真人；讀數識別是讓被識別人士口述屏幕上的文字，藉此判斷被識別者的真實情况。確認申請人身分後便會獲得「粵康碼」，旅客預約成功之後出發當天會生成綠碼，截圖保存，方便通關時候使用。

然後便是去社區檢測中心作檢測，翌日收到報告後，便可以經深圳灣過關。陳先生提醒大家在過關時須持有24小時有效核酸檢測，而且不是免費版本，現時在社區檢測取報告要支付240元。

社區中心檢測報告 盛惠240元

陳先生透露，過關時在香港關口用身分證便可，但在內地關口便要填寫多份申報表，其中特別要求填寫深圳具體居留地點和聯絡人及其電話。若是公幹沒有居所，便要填寫21日後的居住地點。進入邊檢大廳，開始安裝健康碼程式，合格者憑着這個碼，再量體溫，便可進入公安查證、海關查行李區域。最後是隔離者分流處，政府將前往深圳不同區的人分開，由檢疫人員和警察帶領，在戶外的帳篷內休息等待。登上指定巴士前，還要集中點名，逐個確認。陳先生表示，以往港澳人士在內地過關時當局會安排指定酒店住14天作為隔離，7天後會搬去其他酒店，但因為後面的7天需要街道辦接手，故現時內地當局會建議7天隔離也最好同一酒店，除非有親戚或居所。

如果你的目的地不是深圳，那麼是隨機分配的酒店。如果是在深圳隔離的，港澳人士可以自行選擇你想到的地區的酒店，如福田區、羅湖區或南山區。陳先生選擇了福田區，房價為每晚326元（人民幣，下同），他指出香港人北上時最好有內地支付寶或微信戶口，若沒有也可用信用卡找數。上次他被安排的酒店可以叫美團外賣，但今次疫情較為嚴峻，酒店沒有提供外賣服務，要每日另付100元作三餐費用，只是食物質素不要有太高要求。

深圳灣口岸上午10時開放 勿太早到達

陳先生表示，大家最好提早一天或提早半小時預約的士，為節省時間及方便攜帶行李，直接坐的士到深圳灣口岸較理想，但要留意深圳灣口岸要上午10時才開。陳先生見不少港人在10時前已到深圳灣口岸，但由於未開關，海關人員會要求早到人士折返香港等候，陳先生說這會白白浪費了車錢。陳先生表示，在過關時填寫地址要與健康驛站一致，過海關時最好自備筆書寫，當然長者也可以尋求關員幫手填寫。填寫多份表格後，順利過關便會分流到所在區等待巴士接載。其間有免費小蛋糕和支裝水飲用。

陳先生指在隔離酒店要在1、4、7及13天做核酸檢測，入住當天不包括在14天內，之後7天若是在酒店便要按照國務院關於「入境人員完成14天集中隔離後需納入社區7天居家健康監測」，解除隔離後翌日和第7天各做一次核酸檢測的要求。如果在深圳有居所，隔離14日後，酒店早上6時就可以退房，其餘7天便由街道辦事處接手。完成首階段14日隔離後「粵康碼」會有24小時轉為綠碼，方便大家乘搭公共交通工具，相關綠碼在家居隔離翌日會變回紅色，隔離人士便不可以外出。直至第7天才會再變為綠碼。

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