3內地生合租粉嶺名都3房 預付近16萬

中原高級區域聯席董事藍浩然表示，粉嶺名都3座中層G室，實用面積454方呎，3房間隔，議價後以1.3萬元獲承租，實用呎租28.6元。新租客為3名內地男生，由於仍然身處內地，睇相及短片後決定以先付一年租金形式，即涉約15.6萬元，租入單位方便新學年於中大升學。業主2010年180萬元購入，租金回報約8.7厘。另中原資深分區營業經理陳廸豪表示，雲滙9座中層B2室，實用面積448方呎，2房間隔，以月租1.8萬元租出，實用呎租40.2元，新租客為3名內地男學生，新學年將於中大升學。

美聯布少明：九成內地生網上租樓

美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行促成的內地生承租個案中，約九成使用網上睇樓及授權形式遙距承租，部分鄰近大學的地區租賃個案亦明顯上升，其中將軍澳區因有新盤，該行今年首7個月促成的租賃個案按年升達32.6%，其次紅磡及何文田區亦分別按年升約26.9%及26％。該行報告指出，本港整體住宅租金連跌2年後，於今年5月份開始回升，由5月至7月共錄得3. 2%升幅，今年至今累升約2. 8%，料全年升幅約5％。