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藝人陳家樂5045萬購傲玟3房終止交易

【明報專訊】內地富豪潘蘇通旗下高銀集團近期陷財困消息，其在港負責銷售的住宅項目、位於何文田傲玟，原定去年11月入伙，惟三度押後收樓，早前市場指項目或於今年第三季完成，不過近期陸續有買家取消交易，現合共6宗個案。

最新一宗為傲玟2座16樓B室，實用面積1425方呎，3房間隔，登記買家是英皇藝人陳家樂，去年2月以5045萬元購入，實呎3.54萬元。當時選用180天付款計劃。單位最新顯示交易本周二終止，據發展商早前表示，有關放棄交易之買家，可獲退回訂金及利息賠償。

項目累錄6宗取消交易個案

陳家樂去年接受傳媒訪問曾透露，是次是他首置上車，資金由家人沽樓套現以及自己積蓄所得，英皇集團老闆楊受成亦向他預支8位數字買樓。本報向英皇查詢，發言人對事件沒有回應。根據成交紀錄冊顯示，傲玟共錄得6宗交易取消個案，涉及成交額3.39億元。項目共401伙，自2019年11月起開售，先後售出28伙，扣除上述6宗取消交易，即只沽出22伙，佔比僅5.5%。

另外，嘉里建設（0683）部署推售黃竹坑港島南岸新盤揚海前夕，同系屯門掃管笏現樓項目滿名山再錄大額成交。成交冊顯示，滿名山名庭H8洋房，實用面積2877方呎，4套房間隔，連2個車位，最新以8631萬元招標售，實呎3萬元。買家選用1138天成交期、即長逾3年。滿名山本月共售出2幢洋房，吸金近1.58億元。中海外（0688）昨售出大埔天鑽3座20樓A室，實用面積1388方呎，屬4房2套連儲物室間隔，招標成交價2914.8萬元，實呎21,000元，成交價及呎價均創項目新高。項目累售1617伙，套現約143.32億元。

薈藍今截票 5日暫收1600票

宏安（1243）青衣薈藍周二晚加推4號價單共32伙，折實價446.25萬至499.9萬元，實呎約2.14萬至2.46萬元，同步落實周六發售首輪143伙。市場消息指出，項目5日累收約1600票，超額認購10倍，今午5時截止登記。

相關字詞﹕薈藍 天鑽 滿名山 陳家樂 傲玟 潘蘇通 高銀

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