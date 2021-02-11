經濟

香港地產

麥明詩父285萬沽「龍牀盤」賺兩成

【明報專訊】樓價逼近歷史高峰，有名人趁機沽貨，其中「十優港姐」麥明詩（圖）父麥卓生，最新以285萬元售出屯門「龍牀盤」菁雋一個開放式單位額印貨，並以實呎21,429元創新高，而即使扣除額印稅後，麥氏仍獲利約43萬元或20%。

實呎21429元創屋苑二手新高

市場消息稱，上述單位為菁雋高層33室，實用面積133方呎，開放式間隔，以285萬元成交，實呎21,429元，呎價創項目新高。單位原由麥明詩胞兄麥明山2019年10月以213.6萬元一手購入，去年1月以200萬元內部轉讓予其父麥卓生，若以麥明山2019年購入價213.6萬元計，單位不足兩年升值約71.4萬元或33%，不過原業主因持貨未滿3年，是次沽貨需付樓價10%涉28.5萬元額印稅，即使扣除辣稅後料仍獲利約43萬元或20%。

資料顯示，麥明詩及麥明山2019年連購屯門「龍牀盤」菁雋3個開放式戶，麥明山所購之2伙，除今次售出、去年曾內部轉讓予其父的一伙外，另一個同面積的高層33室，去年底就以272萬元售出，實呎20,299元，當時呎價創屋苑新高，比麥明山於2019年7月購入價215.7萬元高出56.3萬元或26%，扣除額印後仍賺29萬元或13%。至於麥明詩所持單位，則於今年初以200萬元將單位售予其母麥何小娟名下。

賭王三太胞妹沽雍景臺「換樓貨」

此外，土地註冊處顯示，已故「賭王」何鴻燊姨仔、賭王三太陳婉珍胞妹陳婉玉，透過公司名義持有的西半山雍景臺1座中層D室，實用面積1117方呎，3房間隔，上月以2490萬元售出，實呎22,292元。

單位原由前政策創新與統籌辦事處總監的馮程淑儀於2004年10月以1020萬元買入，於2013年馮程淑儀以「樓換樓」連650萬元補價，與陳婉玉交換跑馬地成和坊兩個相連單位，引發「換樓風波」。事實上，陳婉玉今年2月亦以2688萬元售出大潭浪琴園1座低層A室，即今年連沽兩伙，共套現5178萬元。

相關字詞﹕龍牀盤 額印貨 雍景臺 馮程淑儀 何鴻燊 陳婉珍 新高成交 菁雋 麥明詩

上 / 下一篇新聞

國泰半年蝕76億 燃油對冲8年首賺 鄧健榮：冀下半年每月燒錢少於10億
國泰半年蝕76億 燃油對冲8年首賺 鄧健榮：冀下半年每月燒錢少於10億
日載客人次跌逾九成 客運收益率大升70.3%
日載客人次跌逾九成 客運收益率大升70.3%
國泰港員工較去年底減2100人
國泰港員工較去年底減2100人
港交所純利增26%新高仍遜投行預測
港交所純利增26%新高仍遜投行預測
希慎中期虧轉盈 核心盈利跌逾一成
希慎中期虧轉盈 核心盈利跌逾一成
內地上月社融增量1.06萬億人幣 遜預期
內地上月社融增量1.06萬億人幣 遜預期
東奧掀熱潮 廣告客願加開支逾一成 品牌爭研合作 業界：運動員形象健康
東奧掀熱潮 廣告客願加開支逾一成 品牌爭研合作 業界：運動員形象健康
運動員知名度大漲 部分廣告遭煞停反價
運動員知名度大漲 部分廣告遭煞停反價
羅兵咸：一次奧運直播難影響全年廣告業務
羅兵咸：一次奧運直播難影響全年廣告業務
聯想上季多賺1.19倍 股價升7.5％
聯想上季多賺1.19倍 股價升7.5％
恒大物業傳售予萬科財團 股價急升
恒大物業傳售予萬科財團 股價急升
官媒吹風醫療行業有新監管 冀提升數據整體安全水平
官媒吹風醫療行業有新監管 冀提升數據整體安全水平
未通關缺內地客 保誠香港新業務利潤跌13%
未通關缺內地客 保誠香港新業務利潤跌13%
理想汽車今掛牌 暗盤跌2%
理想汽車今掛牌 暗盤跌2%
創科實業中期多賺58%
創科實業中期多賺58%
美通脹放緩 美匯回落 通過27.3萬億振經濟 道指揚200點
美通脹放緩 美匯回落 通過27.3萬億振經濟 道指揚200點
Coinbase次季利潤急增49倍 遠勝預期
Coinbase次季利潤急增49倍 遠勝預期
富豪加持礦企開發格陵蘭 尋電動車原料
富豪加持礦企開發格陵蘭 尋電動車原料
張兆聰：比亞迪電子進軍電子煙 發展空間大
張兆聰：比亞迪電子進軍電子煙 發展空間大
李曉佳：港交所想消滅GEM這個「黑歷史」？
李曉佳：港交所想消滅GEM這個「黑歷史」？
技術取勝：世茂短線回調宜守20天線
技術取勝：世茂短線回調宜守20天線
劉思明：內房反彈見韌性 下輪低撈之選
劉思明：內房反彈見韌性 下輪低撈之選
周顯：太多散戶搶撈底非好事
周顯：太多散戶搶撈底非好事
湯文亮：全行催谷樓盤多數買唔到
湯文亮：全行催谷樓盤多數買唔到
佳寧娜攻市區蚊型地盤重建 深水埗海壇街項目最快明年推
佳寧娜攻市區蚊型地盤重建 深水埗海壇街項目最快明年推
德祥炮仗街地盤4億獲洽購
德祥炮仗街地盤4億獲洽購
碧海藍天業主殺20萬細訂 再以948萬重售2房
碧海藍天業主殺20萬細訂 再以948萬重售2房
藝人陳家樂5045萬購傲玟3房終止交易
藝人陳家樂5045萬購傲玟3房終止交易
3內地生合租粉嶺名都3房 預付近16萬
3內地生合租粉嶺名都3房 預付近16萬
港人深圳過關時間大縮短
港人深圳過關時間大縮短
灣區須知：金巴入境珠海 早下車早選酒店
灣區須知：金巴入境珠海 早下車早選酒店
《治港策》作者冼國林：土儲不足屬「偽命題」 新思維方破困局
《治港策》作者冼國林：土儲不足屬「偽命題」 新思維方破困局
「每個人都要有瓦遮頭 非每個人都要有磚頭」
「每個人都要有瓦遮頭 非每個人都要有磚頭」