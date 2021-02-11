麥明詩父285萬沽「龍牀盤」賺兩成

實呎21429元創屋苑二手新高

市場消息稱，上述單位為菁雋高層33室，實用面積133方呎，開放式間隔，以285萬元成交，實呎21,429元，呎價創項目新高。單位原由麥明詩胞兄麥明山2019年10月以213.6萬元一手購入，去年1月以200萬元內部轉讓予其父麥卓生，若以麥明山2019年購入價213.6萬元計，單位不足兩年升值約71.4萬元或33%，不過原業主因持貨未滿3年，是次沽貨需付樓價10%涉28.5萬元額印稅，即使扣除辣稅後料仍獲利約43萬元或20%。

資料顯示，麥明詩及麥明山2019年連購屯門「龍牀盤」菁雋3個開放式戶，麥明山所購之2伙，除今次售出、去年曾內部轉讓予其父的一伙外，另一個同面積的高層33室，去年底就以272萬元售出，實呎20,299元，當時呎價創屋苑新高，比麥明山於2019年7月購入價215.7萬元高出56.3萬元或26%，扣除額印後仍賺29萬元或13%。至於麥明詩所持單位，則於今年初以200萬元將單位售予其母麥何小娟名下。

賭王三太胞妹沽雍景臺「換樓貨」

此外，土地註冊處顯示，已故「賭王」何鴻燊姨仔、賭王三太陳婉珍胞妹陳婉玉，透過公司名義持有的西半山雍景臺1座中層D室，實用面積1117方呎，3房間隔，上月以2490萬元售出，實呎22,292元。

單位原由前政策創新與統籌辦事處總監的馮程淑儀於2004年10月以1020萬元買入，於2013年馮程淑儀以「樓換樓」連650萬元補價，與陳婉玉交換跑馬地成和坊兩個相連單位，引發「換樓風波」。事實上，陳婉玉今年2月亦以2688萬元售出大潭浪琴園1座低層A室，即今年連沽兩伙，共套現5178萬元。