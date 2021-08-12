經濟
發展商專訪

香港地產

德祥炮仗街地盤4億獲洽購

【明報專訊】近年市區重建項目備受追捧，鄰近港鐵屯馬線的項目，其潛力更被看高一線。市場消息指由德祥地產（0199）持有土瓜灣炮仗街41至45號（單號）的地盤，鄰近港鐵土瓜灣站，據悉獲財團以約4億元洽購，以可建樓面3.4萬方呎計，每方呎樓面地價1.18萬元。就上述消息向德祥地產查詢，至截稿前未能聯絡得上。

長沙灣銀主舖搶至2000萬拍出

零售業有回暖迹象，有投資者趁勢物色商舖。忠誠拍賣行昨日拍賣12項物業，並沽出2伙銀主盤。其中位於長沙灣青山道W668地下3號舖及1樓3號舖，面積1551方呎，開價1900萬元，隨後每口叫價20萬元，獲4組準買家承價，最終被搶至2000萬元售出，呎價12,895元。土地註冊處資料顯示，原業主2016年5月以3070.98萬元購入，其後淪為銀主盤，而是次成交價仍較原買入價低1071萬元或35%。

盛滙購中環舖即加價44%放售

另外，近期頻入市的盛滙商舖基金，昨日再斥資2630萬元購入中環舖。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，以2630萬元連租約購入中環蘇杭街10號地下4號舖，以商舖面積約550方呎計，呎價5萬元。商舖現以月租5萬元租予素食餐廳，租金回報約2.3厘。李根興透露，原業主早前以3200萬元放售，議價後減價570萬元或約18%、以2630萬元沽出，集團購入後隨即加價44%、以3800萬元放售。原業主2012年8月2170萬元購入，帳面獲利460萬元或21%。

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