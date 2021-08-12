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佳寧娜攻市區蚊型地盤重建 深水埗海壇街項目最快明年推

【明報專訊】近年中資大舉進軍本港房地產市場，成績各異，具內地資金背景的佳寧娜集團（0126），2018年低調成立地產部，伙拍與從事房地產逾20年的尹德輝作策略伙伴，致力收購市區舊樓蚊型地盤，並以西九龍作為起點。最快明年中推售首個位於深水埗海壇街的商住項目，主打細單位戶型。該集團目標是「年年有盤開」，冀能協助港人「先安居、後樂業」。

明報記者 甘潔瑩

佳寧娜集團於內地發展多年，1990年代初開始在深圳從事房地產開發業務，其中於1998年落成的佳寧娜友誼廣場更為深圳市羅湖商業中心區的地標商廈，及後進一步拓展餐飲、地產、商貿及物流等。至於在港業務方面，主要是餐飲業，較為人熟識的是佳寧娜酒樓，以及早前收購的本地茶餐廳「味皇」等。不過，該集團早前低調拓展本港的房地產市場，佳寧娜主席馬介欽接受本報訪問時表示，集團貫徹「取之社會、用之社會」的精神，參與舊樓併購，致力為大眾重建居所。

90年代發展深圳房地產

馬介欽透露，伙拍駿高集團董事、現為佳寧娜集團地產部董事總經理尹德輝，為佳寧娜地產策略合作伙伴，主力舊區重建及數據中心等。他坦言，本港地少人多，房屋需求龐大，預計物業價格漲多跌少，另一方面亦希望協助改善民生、籠屋等問題，期望透過重建舊樓，協助港人安居。

尹德輝補充，集團看好西九龍重建展潛力，正積極籌備首個商住項目發展，位於深水埗海壇街223至225A號重建項目，屬單幢式物業，主打開放式及1房戶型，實用面積約200至400方呎，總樓面約4萬方呎，最快明年中開售。同時，亦在其他舊區物色合適的重建項目，如已併購的長沙灣青山道296至306號項目，預計可建樓面約7.2萬方呎。

併購青山道舊樓 料建7萬呎樓面

被問及為何挑選難度較高的舊樓併購，而不選較容易的競投官地，馬介欽回應，舊樓併購在時間、價格上可控制，一個項目收購至推售，涉約4至5年，反觀競投官地，發展時間會較短，但政府出售地皮以價高者得，集團出價上偏向審慎，預計不容易中標，因此主力作重建市區舊樓為先，但也不排除日後與其他發展商或財團合作競投官地。馬介欽又透露，除房地產外，集團亦以「地產+」的概念拓展新市場，如早斥資逾1100萬元購入葵涌香港貨櫃碼頭路88號永得利廣場2座12樓，將作數據中心，提供網絡機櫃出租服務，預計明年開幕。

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相關字詞﹕數據中心 海壇街223至225A號 馬介欽 尹德輝 佳寧娜

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