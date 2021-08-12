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2021年8月12日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
國泰半年蝕76億 燃油對冲8年首賺 鄧健榮：冀下半年每月燒錢少於10億
日載客人次跌逾九成 客運收益率大升70.3%
國泰港員工較去年底減2100人
港交所純利增26%新高仍遜投行預測
希慎中期虧轉盈 核心盈利跌逾一成
內地上月社融增量1.06萬億人幣 遜預期
東奧掀熱潮 廣告客願加開支逾一成 品牌爭研合作 業界：運動員形象健康
運動員知名度大漲 部分廣告遭煞停反價
羅兵咸：一次奧運直播難影響全年廣告業務
聯想上季多賺1.19倍 股價升7.5％
恒大物業傳售予萬科財團 股價急升
官媒吹風醫療行業有新監管 冀提升數據整體安全水平
未通關缺內地客 保誠香港新業務利潤跌13%
理想汽車今掛牌 暗盤跌2%
創科實業中期多賺58%
美通脹放緩 美匯回落 通過27.3萬億振經濟 道指揚200點
Coinbase次季利潤急增49倍 遠勝預期
富豪加持礦企開發格陵蘭 尋電動車原料
張兆聰：比亞迪電子進軍電子煙 發展空間大
李曉佳：港交所想消滅GEM這個「黑歷史」？
技術取勝：世茂短線回調宜守20天線
劉思明：內房反彈見韌性 下輪低撈之選
周顯：太多散戶搶撈底非好事
湯文亮：全行催谷樓盤多數買唔到
佳寧娜攻市區蚊型地盤重建 深水埗海壇街項目最快明年推
德祥炮仗街地盤4億獲洽購
麥明詩父285萬沽「龍牀盤」賺兩成
碧海藍天業主殺20萬細訂 再以948萬重售2房
藝人陳家樂5045萬購傲玟3房終止交易
3內地生合租粉嶺名都3房 預付近16萬
港人深圳過關時間大縮短
灣區須知：金巴入境珠海 早下車早選酒店
《治港策》作者冼國林：土儲不足屬「偽命題」 新思維方破困局
「每個人都要有瓦遮頭 非每個人都要有磚頭」
劉思明：內房反彈見韌性 下輪低撈之選
【明報專訊】港股延續近日先跌後回升、低殘帶動的格局，而經過一輪反彈，內房股的韌性明顯較高，可以視作下一輪低殘撈底選擇。
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劉思明
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