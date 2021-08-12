Coinbase次季利潤急增49倍 遠勝預期

交易額增長逾15倍達4620億美元

Coinbase的表現往往取決於比特幣的熱度。不過該平台表示，其交易已趨多元化，以太幣等的交易量有所提升。第二季其平台的整體交易量，比特幣約佔24%，較第一季的39%大幅減少。該平台上季凈收入按年增長超過10倍至20.33億美元，其中包括19億美元的交易佣金收入及超過1億美元的訂閱與服務收入。上季其月度交易用戶達到880萬，按季增長44%。

比特幣由上月21日的3萬美元以下低位，累計升逾50％，昨在4.6萬美元以上徘徊。數碼資產管理公司CoinShares指出，比特幣強勢回歸，雖然不同市場加強相關規管，但許多投資者認為這是正面消息及催化劑，因為加強監管可消除部分不確定性，令虛擬貨幣邁向金融市場的主流。

Coinbase總裁兼營運總監Emilie Choi亦稱，美國的基建法案可能使虛擬貨幣交易成為基建資金的主要稅收來源，意味虛擬貨幣資產趨向主流。Fundstrat Global Advisors分析師Tom Lee及彭博分析師​Mike McGlone，給予比特幣10萬美元的目標價。

Deliveroo上半年外賣訂單量倍增

此外，外賣平台戶戶送（Deliveroo）公布，在截至6月底的上半年，稅前虧損約1.048億鎊（約11億港元），虧損幅度按年減少接近兩成。該平台期內配送了1.488億份外賣食物及雜貨，訂單量按年增長1倍。上季其收入按年增長82%至9.225億鎊（約99億港元），每月活躍消費者按年增長81%，達到780萬人，反映大部分防疫措施放寬後，戶戶送的配送服務未受影響。

不過戶戶送減去銷售成本的總交易利潤率，下降1個百分點至7.8%。該公司警告，由於投資增加及平均訂單價值預期下降，今年利潤率將在之前預測的7.5%至8%的低端。

（綜合報道）

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