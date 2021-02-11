美通脹放緩 美匯回落 通過27.3萬億振經濟 道指揚200點

上月美國整體CPI（包括糧油雜貨、衣履、汽油、餐廳用餐、娛樂等日常商品及服務）按年升5.4%，升幅與6月持平，維持2008年以來的高位，主要由於能源價格上漲。不過整體CPI按月升幅放慢，7月CPI按月升0.5%，較6月的0.9%升幅有所降溫。美國白宮昨呼籲油組及其盟友（OPEC+）提高產量，以遏抑汽油價格升勢。在白宮呼籲後，國際油價午夜前跌近1%。

隨着經濟活動重啟，疫苗接種計劃推進，市場需求一時間超出企業的供應能力。截至6月底，美國經濟出現創紀錄的逾千萬個職位空缺，促使僱主提高薪金招聘人手。部分商戶將上漲的勞動力及原材料成本轉嫁消費者，而半導體等缺貨亦導致汽車生產受阻，令新車、二手車及汽車租賃價格飛漲。不過部分在疫情期間最受打擊的消費類別，例如航空旅遊、服裝、休閒娛樂等，目前仍未恢復至疫情爆發前水平。部分經濟師指出，當價格恢復到較正常水平，物價升幅將會放緩，不過Delta變種病毒蔓延可能會延遲這過程。

埃文斯：數據暫不足收緊貨幣政策

Beacon Economics經濟師Christopher Thornberg稱，當前的通脹與油市搖擺不定、住宅需求高漲及木材廠未能及時增產等有關。他說，當供應鏈瓶頸紓緩，價格壓力將有所緩解，但他關注到財政及貨幣政策是否繼續帶動更多需求，推動物價廣泛上漲。

聯儲局主席鮑威爾傾向認為，通脹升勢只是暫時。今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）表示，通脹數據暫不足以觸發聯儲局收緊貨幣政策，傾向觀察多幾個月的就業及通脹數據再作決定。

星次季GDP修正增長14.7%

此外，新加坡次季GDP修正值，按年增長14.7%，較初值高0.4個百分點。隨着疫苗接種計劃推進，新加坡貿易與工業部將今年全年GDP增長預測，由此前的4%至6%，上調至6%至7%。

（綜合報道）

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