創科實業中期多賺58%

中期息按年升60.4%

創科實業中期的銷售額按年增加52%至近64億美元，若與2019年中期比較，銷售額兩年間更增長達71.5%。上半年北美及歐洲的銷售額分別錄得50.2%和62.3%上升，分別達48.86億美元及10.19億美元，其他地區則增長50%至4.89億美元。

集團的中期毛利率連續第13個上半年度錄得增長，上半年再升0.6個百分點至38.6%，集團解釋推出嶄新產品、調整產品組合、擴展產品類別、提升營運效益及有效的供應鏈管理，以及為應對全球供應限制、商品的不利條件及物流成本上升而採取非常有效的應對措施計劃，均是毛利率上升的原因。

上半年資本開支升逾倍

上半年創科的資本開支總額為2.45億美元，較2020年中期的1.17億美元升109.4%，集團指是體現了其果敢投資於未來的策略，支持未來的增長計劃，同時亦有助加快集團開發新產品的步伐。上半年集團的淨負債比率升10.8個百分點至14.8%。

分部銷售額方面，電動工具分部業務增加55.3%至58億美元；地板護理及清潔增長25.3%至5.74億美元。集團昨日績前收報145元，跌0.2%。