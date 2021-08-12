理想汽車今掛牌 暗盤跌2%

5萬人認購 五成一手中籤

根據理想汽車公告，該股本次公開發售超購4.5倍，共計獲5.03萬人認購，國際配售超購6.9倍。一手中籤率為五成，共3.17萬人申請，即超過六成人只抽一手；有一名「頂頭槌飛」大戶，抽中64.96萬股。暗盤方面，於富途收報115.1元，跌2.46%，以每手100股計，每手帳面蝕290元；於耀才和輝立收報115.9元，跌1.78%，每手帳面蝕210元。

心瑋醫療孖展超額認購逾百倍

另外，心瑋醫療昨次日招股。綜合券商數據，共計借出約152.45億元孖展，該股公開發售集資額1.13億，僅計券商孖展，超額認購約135倍。大型券商中，富途借出46.4億元，輝立借出25億元，華盛借出20億元，華泰借出19.14億元，耀才借出12億元。該股將於周五（13日）截止招股，下周五（20日）上市掛牌。心瑋醫療以未盈利生科股形式申請上市，為創新型神經介入醫療器械公司。

明報記者

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