未通關缺內地客 保誠香港新業務利潤跌13%

黎康忠表示，該行在本地市場集中在質素較高的長期退休、教育儲蓄保單，不會考慮不少在銀保銷售的短期保單。另外，該行亦會發展銷售保障類產品，如危疾、純壽險，以及中至低階層的自願醫保和扣稅年金。他指客戶對健康和保障需求很大，次季約三分之二的保單屬於以上類型。

看好下半年內地市佔有增長

上半年集團經調整經營溢利按年上升19%至15.71億美元，中期息每股派5.37美仙（約0.42港元），按年持平。保誠預計在9月完成分拆美國業務Jackson上市。

至於中國內地合營險企，期內新業務價值按年上升65%至2.28億美元，年化新保費按年上升29%至4.48億美元。內地疫情在7月中升溫，黎康忠指內地保險業首季「開門紅」銷售通常佔全年業務四成。雖然下半年疫情發展難以預計，不過目前只是實施中型的防疫措施，該行在銀行保險和代理渠道的表現強韌，對下半年內地業務有信心，看好市佔率可以增長。