官媒吹風醫療行業有新監管 冀提升數據整體安全水平

明報記者

報道指出，新冠疫情爆發後，全球醫療健康數據頻繁受到黑客攻擊，內地開始重視醫療健康數據的價值，希望通過立法、加強監管等多維度方式提升醫療健康數據的整體安全水平。報道引述中國信通院雲計算與大數據研究所副所長魏凱指，醫療健康數據安全事件頻生，數據安全形勢非常嚴峻。

3醫療平台股累跌逾兩成

報道又引述衛健委醫院管理研究所副所長王凱表示，醫療行業關係國計民生，醫療數據一旦遭到篡改、破壞和泄露，勢必對醫療機構的聲譽、醫患雙方的隱私及健康安全構成嚴重威脅，「甚至影響社會的和諧穩定」。

經營線上醫療平台的京東健康（6618）昨日股價升4%，同業阿里健康（0241）及平安好醫生（1833）分別升1.11%及0.34%。但自上月初滴滴（美︰DIDI）掀起監管風暴以來，三股至今已分別累跌25%、26%及23%。

資金轉至印美 麥樸思：不會持久

監管風險嚇跑投資者，有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）表示，由於近期中國的監管令市場感到恐慌，資金已見從中國轉移至印度、美國及部分新興市場。麥樸思認為此情况只屬暫時性，不會持久。鑑於最近的價格調整，他會考慮購買一些股票，尤其是中小企業板塊。他稱，中國政府干預後令市場出現恐慌，但亦帶來了買入的機會。

上月北水因監管風暴大幅淨流出港股，但至昨日已連續4日淨買入，昨日單日有56.32億元。以本周計，淨買入最多的是騰訊（0700）及美團（3690），但也有沽貨，例如淨沽出港交所（0388）。恒指昨微升54點至26,660點，國指升48點至9548點，科指微跌9點，報6820點，主板成交1535億元。