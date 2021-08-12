恒大物業傳售予萬科財團 股價急升

【明報專訊】中國恒大（3333）日前公布擬出售恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）的部分權益後，昨市場消息指出，恒大或會將物業管理業務的股權售予萬科（2202）（深：000002）牽頭的財團，消息刺激萬科AH股均曾升超過9%，A股收報23.11元人民幣，升5.72%；H股收報23.75元，升5.32%。
傳恒大汽車售旗下部分資產
據內媒引述恒大汽車相關知情人士指出，恒大汽車非整體出售，出售的僅是恒大汽車旗下部分資產。
至於是否已存在有意向的的投資者，知情人士表示以後續的公告為準，暫時沒有這方面的信息。在周二集團所發公告亦顯示，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。
中國恒大系則延續周二強勢，昨日中國恒大升7.84%，收報6.33元，一度升12.6%﹔恒大物業更一度升兩成，收市仍升8.96%，報7.3元。
恒大汽車亦曾升19.4%，收市仍升4.7%，報13.82元﹔恒騰（0136）則先升後回，曾見5.1元，收市報跌3.06%，收4.75元。
計劃出售大灣區地產項目
在本周一夜間，傳出中國恒大擬向國資及民企出售恒大物業及恒大汽車部分權益，又指具體細則正在明確當中，參與方正在談交易價格，入股事宜或很快落地。此外，亦有指恒大亦計劃將大灣區已達項目級別的地產項目出售。