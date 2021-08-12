恒大物業傳售予萬科財團 股價急升

傳恒大汽車售旗下部分資產

據內媒引述恒大汽車相關知情人士指出，恒大汽車非整體出售，出售的僅是恒大汽車旗下部分資產。

至於是否已存在有意向的的投資者，知情人士表示以後續的公告為準，暫時沒有這方面的信息。在周二集團所發公告亦顯示，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。

中國恒大系則延續周二強勢，昨日中國恒大升7.84%，收報6.33元，一度升12.6%﹔恒大物業更一度升兩成，收市仍升8.96%，報7.3元。

恒大汽車亦曾升19.4%，收市仍升4.7%，報13.82元﹔恒騰（0136）則先升後回，曾見5.1元，收市報跌3.06%，收4.75元。

計劃出售大灣區地產項目

在本周一夜間，傳出中國恒大擬向國資及民企出售恒大物業及恒大汽車部分權益，又指具體細則正在明確當中，參與方正在談交易價格，入股事宜或很快落地。此外，亦有指恒大亦計劃將大灣區已達項目級別的地產項目出售。