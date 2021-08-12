經濟

聯想上季多賺1.19倍 股價升7.5％

【明報專訊】聯想集團（0992）昨日中午公布上季純利創新高，多賺1.19倍至4.66億美元（約36.26億港元），收入按年升26.8％至169.29億美元，毛利率受惠個人電腦和智能手機的平均售價上漲帶動，按年升1.4個百分點至16.7％。消息帶動聯想午後最多曾升一成，高見8.18元，收報8.02元，全日升7.5％，成交額1.14億元。

智能手機業務收入按年升64％

新一財季，聯想亦重組業務分部。智能設備業務集團（IDG）收入按年升27.7％至146.66億美元，當中，智能手機業務收入按年升64％，非個人電腦銷售升57%。基礎設施方案業務集團（ISG）收入按年升14.3％至18.35億美元，方案服務業務集團（SSG）按年升37.6％至11.84億美元。

收入按地區劃分，聯想在中國市場銷售升幅最明顯，按年升53.5％至45.08億美元，美洲地區仍為最大市場，收入按年升39.3％至55.43億美元。

未來將加大「新IT」投資

上季聯想研發開支按年升40％至4.66億美元，主席兼首席執行官楊元慶於業績記者會上表示，集團未來將大幅上調研發開支，加大「新IT」的投資，如雲計算和5G網絡融入生產設備中，同時會投資於非PC業務及內部數碼化轉型，計劃未來3年實現翻倍，並帶動毛利率及盈利能力水平。

執行副總裁、企業總裁兼首席運營官Gianfranco Lanci回應晶片短缺問題表示，該情况已持續3至4個季度，可能要待到明年中才改善，他強調集團較競爭對手具有優勢，因有約五成部件由集團內部提供，增加調配靈活性，以及集團已採取措施增加庫存水平，以加快向客戶交付產品。

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