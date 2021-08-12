東奧掀熱潮 廣告客願加開支逾一成 品牌爭研合作 業界：運動員形象健康

明報記者 蔡穎霖

廣告公司The Bread Digital聯合創辦人顏鴻斌接受本報專訪時稱，部分在東奧期間的現有廣告客戶，願意開支加碼10%至15%延長廣告期兩至四星期，不過金額上未算大增。顏鴻斌指出，因應香港運動員的出色表現，市場上有意合作的客戶隨之增加，行業包括快速消費品、金融、保險業的大品牌。他稱，獲獎的運動員固然受歡迎，也有客戶因應不同原因，選擇不同合作伙伴。合作的主因是運動員的形象正面，以及帶出來的信息跟廣告商想表達的吻合，廣告開支反而並非最大考慮點。

金融機構憂形象有限制

當年李麗珊摘下港隊奧運第一金後，隨即獲得多個品牌代言；今屆東奧多名香港健兒表現亮眼，市場相信運動員或會成為廣告新寵。有金融機構表示，有意跟香港運動員合作，惟憂慮他們的形象有一定限制，找到合適合作方案有難度；加上公司的營銷規劃已至聖誕節檔期，故目前仍在初步構思當中。

另顏鴻斌估計，品牌與香港運動員合作目前來說或屬於短暫，品牌或需要更多考慮，才會達成長期合作機會。資料顯示，李麗珊奪金後逾20年，至2018年仍有補健品代言合作。

本報向3個免費電視台查詢，有線寬頻（1097）旗下的香港開電視回覆稱，旗下廣告客戶於東奧期間的查詢上升不少，亦有不少新客戶查詢及落廣告，惟未有透露詳細數據及行業分布，至於明年的廣告收費仍在部署中。電訊盈科（0008）旗下的ViuTV表示不予置評；電視廣播（0511）（TVB）至截稿前未有回覆。

張家朗奪金一刻 9頻道收視289.6萬人

根據CSM媒介研究最新數據，在東奧期間，電視節目直播收視率最高是港產「劍神」張家朗奪金後時刻，9條免費頻道合共收視率高達44.2%（即約289.6萬人）。而「混血飛魚」何詩蓓有份出賽的女子200米同100米自由泳決賽，雖然在日間非黃金時段，但最高收視點達到19.6%（即約128.4萬人），遠勝平日上午時段的收視率。