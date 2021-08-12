內地上月社融增量1.06萬億人幣 遜預期

社融放緩主要來自政府債券淨融資為1820億元，按年減少3639億元，對實體經濟發放的人民幣貸款增量為8391億元，按年少增1830億元，而表外融資的3個項目繼續收縮，共減少4038億元，按年多減1391億元。

彭博：信貸放緩之勢將暫停

彭博資訊指出，年初至今的信貸擴張顯著回落，但經濟下行壓力加大，認為信貸放緩之勢將暫停。中共中央政治局會議在7月底的會議中提及，把握地方政府發債進度，推動在今年底至明年初形成實際工作量，截至7月底的今年地方政府專項債券發債配額，仍有六成尚未使用，因此預期及後會加快發行。

此外，7月份廣義貨幣（M2）按年增長為8.3%，低於市場預期的8.7%，狹義貨幣（M1）增長為4.9%，低於市場預期的5.4%，新增人民幣貸款為1.08萬億元，低於市場預期的1.2萬億元，按年多增905億元。期內企業貸款增4334億元，按年多增1689億元，不過住戶貸款增量按年減少3519億元至4059億元。彭博資訊指出，主要原因是房地產市場因政策收緊降溫，以按揭貸款為主的中長期住戶貸款，按年少增了2090億元。

此外，人行昨公布進行取消非金融企業債務融資工具，由境內評級機構進行信用評級的試點政策，試點期間相關規定暫停適用，其他規定照常執行，即日起實施。人行指，此舉旨在進一步提升市場主體使用外部評級自主性，推動信用評級行業市場化改革。