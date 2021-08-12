希慎中期虧轉盈 核心盈利跌逾一成

希慎公布業績後股價反覆受壓，全日收報29.4元，跌近1%。花旗發表報告，希慎上半年收入符預期，惟核心盈利因投資收益減而低於該行預測。

料商戶生意額短期內重上軌道

按業務劃分，希慎寫字樓業務組合今年首6個月營業額錄得8.8億元，較去年同期減少5.1%，包括按營業額收取的租金200萬元。在集團位於銅鑼灣利園區業務組合中，續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平下滑至負值；直至今年6月底止，相關寫字樓出租率為93%，而承租率為95%。

商舖方面，期內營業額跌8.9%至8.2億元，而按營業額收取租金則增長至5500萬元；截至今年6月底，集團商舖業務組合出租率及承租率均為97%。集團首席營運總監呂幹威於電話會議中透露，估計旗下商戶銷售額按年升約32%，跑贏本地整體零售業總銷貨值8.4%的增幅，加上在政府消費券計劃帶動下，近期整體市面人流回升，相信商戶生意額將於短期內重上軌道。他續稱，現時本港租金已見底，相信下半年租金將重拾升勢，而集團亦會陸續減少旗下商戶租金減免幅度，並從其他方面著手支援租戶。

提及希慎上月再度伙拍華懋競投粉嶺住宅地皮，集團主席利蘊蓮稱，本港住宅發展前景良好，故有合適機會將會出擊。她又透露，集團與香港興業（0480）合作發展的大埔露輝路項目，將於明年初推出。