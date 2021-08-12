港交所純利增26%新高仍遜投行預測

歐冠昇：內地加強監管長遠屬好事

港交所昨日中午公布業績，對股價走勢未有太大影響，全日微升0.38%，收報517.5元。花旗報告指出，港交所上半年表現遜市場預期，部分是因為市場對集團盈利期望過高，同時期內投資收益減少、營業費用較預期高。該行指出，集團衍生產品業務表現疲軟，加上第二季度成交量下降不利收益，憂慮股價面臨下行風險。

港交所上半年收入約109.09億元，按年升24%，當中主要受惠股本證券產品平均每日成交金額增至1658億元，按年升66%，其中港股通平均每日成交金額升132%至481億元，帶動交易及結算費增加，加上存管、託管及代理人服務費上升，帶動主要業務收入較2020年上半年上升27%。

中概股回流 新股上市集資額升逾倍

上半年本港新股上市集資總額達2117億元，按年升近1.3倍，主要源於中概股回流香港作第二上市。內地早前傳出限制中資企業到美國上市，令不少內地企業轉赴香港上市，歐冠昇指出，其中新經濟公司由2018年佔整體交投量的4%，增至今年30%，有信心其增長趨勢不會衰退。他又補充，內地嚴格監管長遠而言會是一件好事。

被問到第二季交投量放緩的趨勢會否持續至下半年，歐冠昇表示，第一季市場氣氛火熱，但第二季較去年同期仍有33%的增幅，認為每季都有其變化，加上有很多投資者對香港資本市場有興趣，對下半年趨勢保持積極正面的態度。